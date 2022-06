Leilão online de 0 KM terá Frontier, S10, Mini Cooper e até Volvo XC60

Da Redação

Do 33Giga



28/06/2022 | 12:55



A Copart fará nas próximas semanas – ainda sem data definida – leilões com veículos praticamente novos em folha. Classificados como avarias de transporte, são identificados com pequenos danos causados após a saída da fábrica, durante o itinerário até a rede concessionária.

Alguns podem ser encontrados até com proteções ainda utilizadas na linha de montagem.

Em sua maioria, são automóveis fabricados em 2021 ou 2022, mas também há opções de 2018, 2019 e 2020. Com alta tecnologia embarcada e características comuns ao segmento premium, há algumas opções com câmbio automático.

Nos próximos leilões com veículos, a empresa ofertará:

Nissan Frontier,

Mitsubishi L200 Triton,

Volkswagen Amarok

Chevrolet S10 cabine dupla,

Mini Cooper Countryman,

Volvo XC60,

Toyota Hilux SW4,

Hyundai Creta,

Volkswagen T-Cross,

Nissan Versa,

Volkswagen Virtus,

Renault Logan,

Mercedes-Benz Sprinter

Nissan Leaf.

Para Ciro Ronchezel, diretor comercial e de marketing da Copart, os leilões com veículos 0 km devem ser bastante disputados pelos consumidores. A expectativa em torno da conservação dos carros é alta, porque dependem de pequenos consertos após serem arrematados.

“Imagina poder adquirir modelos com baixíssima quilometragem. São automóveis realmente muito novos e bastante preservados, uma grande oportunidade”, explica. “Alguns ainda estão protegidos por coberturas plásticas, típicas de modelos que acabaram de sair da fábrica, e têm até o famoso cheirinho de novo”, complementa o executivo.

Avaliação dos modelos, alerta de veículos e leilões virtuais

Os clientes interessados nos leilões com veículos com avarias em transporte, podem avaliar o estado e tipo de avaria de cada modelo no site da companhia. Por lá, também é possível acompanhar os pregões por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficam disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Além disso, é possível utilizar a ferramenta “Alerta de Veículos”, da Copart, para ser notificado por e-mail assim que o veículo de interesse for listado nas próximas datas de leilões.

Tanto para o Alerta de Veículos, quanto para a participação nos leilões virtuais, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF e RG. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas. Mais informações em www.copart.com.br.