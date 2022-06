Primeiro trailer de Abracadabra 2 aposta em nostalgia ao trazer as irmãs Sanderson de volta à Salem

28/06/2022 | 12:11



A vela da Chama Negra está acessa novamente... sabe o que isso significa? As irmãs Sanderson estão de volta! Faz 29 anos que Max Dennison ressuscitou as três bruxas do século XVII, executadas por praticar feitiços. Agora, em 2022, três estudantes do Ensino Médio precisarão descobrir um jeito de impedir que Mary, Winnie e Sarah em Abracadabra 2.

Nesta terça-feira, dia 28, a Disney divulgou o primeiro trailer do novo longa. Nas imagens, assim como no filme de 1993, as irmãs são evocadas para Salem no Dia das Bruxas.

Além do vídeo, o fãs ainda foram surpreendidos com o primeiro pôster do filme, que estará disponível somente na plataforma Disney+ em 30 de setembro de 2022

Estamos de volta, bruxas!, diz a legenda.