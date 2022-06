Grávida de gêmeos, Isabella Scherer é internada e tranquiliza: Tudo certo comigo e com os bebês

28/06/2022 | 12:11



Está tudo bem! Isabella Scherer usou as suas redes sociais nesta terça-feira, dia 28, para contar que precisou ser internada, mas não deu maiores detalhes do assunto.

Através de alguns vídeos nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem que está à espera de gêmeos, contou que está tudo bem com ela e com os herdeiros. Além disso, mostrou que está acompanhada da mãe e do seu namorado, Rodrigo Calazans.

- Eu tive que vir para o hospital, estou internada, mas está tudo bem. Depois conto exatamente o que aconteceu. Está tudo certo comigo e com os bebês, garantiu.

Nos vídeos, ela ainda mostrou que fez um piquenique ao lado do amado. Desejamos melhoras!

Recentemente, Isabella falou sobre ter engordado oito quilos na gravidez e brincou:

Não sei pra onde foram, disse.