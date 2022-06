Fátima Bernardes toma café da manhã com Ana Maria Braga e fala sobre o The Voice: - Conversei nada com o Boninho

28/06/2022 | 12:11



Esta terça-feira, dia 28, contou com uma edição do Encontro para lá de especial! Parte da época de despedidas de Fátima Bernardes do programa, Ana Maria Braga assumiu o comando e tomou café da manhã com a apresentadora. Para a ocasião, uma mesa recheada de comida foi colocada no estúdio para que Fátima aproveitasse a conversa por vídeo com Ana, que estava sentada na frente das mesmas guloseimas no espaço do Mais Você.

Surpreendendo a comandante do Encontro, a veterana nas telinhas entrevistou Bernardes e relembrou momentos marcantes de sua carreira dentro e fora do programa matinal. Foi exibida a primeira conversa entre as duas, registros da trajetória profissional da jornalista e lembranças da atração.

Apesar de Ana ter ficado curiosa sobre a novo trabalho da colega no The Voice Brasil, Fátima revelou:

- Eu ainda não sei nada do The Voice. Se você está pensando em me perguntar alguma coisa, vai ser uma tragédia porque eu não sei nada. Conversei nada com o Boninho. Não sei nem que dia eu começo as gravações das audições às cegas. O que eu sei é como telespectadora, mas eu imagino que por ser um programa quinta-feira à noite que a gente tenha uma forma de apresentação como eu vejo os técnicos se apresentando. Estou imaginando por aí. Não sei nem quais são os técnicos que estão confirmados para essa temporada. Para mim, vai ser a experiência de trabalhar em um programa com formato pronto, porque o seu formato você desenvolveu, o Encontro eu desenvolvi com a equipe. Agora não, eu estou chegando num produto que é um sucesso, mas tem um formato pronto. É claro que a gente fica com aquela vontade de fazer do nosso jeitinho, eu não sei como eu vou botar o meu jeitinho, mas eu vou tentar.

Após ser exibido um compilado de Fátima dançando no Encontro, a jornalista falou sobre seu amor pela dança.

- Na verdade, todos nós sabemos dançar do nosso jeito. É que a gente é muito crítico, fica com vergonha. Quando você é criança, não. Você se acaba. Depois você vai perdendo. Se você não é uma pessoa que tem talento para aquilo, você acha que tem que parar e não, você pode continuar dançando a vida inteira e eu quero muito voltar. Estou voltando.

Ana relembrou a trajetória amorosa de Bernardes, desde o divórcio de William Bonner até o atual romance com Túlio Gadelha. Apaixonada, a apresentadora falou sua relação com o namorado.

- Eu até postei uma brincadeira falando que namorar à distância tem que ter muita maturidade e é verdade, porque a gente tem que ter muita confiança, tem que estar bem, tem que estar feliz, senão você vive infernizando um a vida do outro. A gente tem isso muito facilmente, a gente tem tranquilidade quando está longe e aproveita cada segundo quando está junto. Além dessa companhia, parceria que eu tenho com ele e esse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, que são os meus filhos. Dois estão indo viver na França. Eu também tive a questão do câncer que me fez refletir muita coisa. Eu achei estar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu tinha medo de em algum momento dizer: E quando que eu vou destinar o tempo para mim?

E continuou:

- Eu trabalho desde os 16 anos de idade, eu dava aula de dança, depois emendei no jornalismo, então desde os 16 eu tenho para quem responder. Foram muitos anos intensos, se somar os dez anos de encontro com os 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa, necessária e apaixonante que eu conciliei muito bem com a minha vida. Agora, eu acho que eu quero algo um pouco diferente. Ele tem uma vida que obriga ele a estar em Brasília, no estado onde ele nasceu e no Rio. Então a gente tem esse triângulo nesse país continental, eu queria tanto que o país fosse menor.

Fátima ainda compartilhou um fato curioso que nunca havia contado:

- Eu falava para uma amiga que eu sonhava muito em redescobrir um amor, não precisava nem ser do Rio. Eu só esqueci de dizer para Deus que tinha que ser perto. Não falei, fomos para Recife.

No Dia do Orgulho LGBTQIA+ a edição ainda contou com a presença de Silvero Pereira como convidado surpresa.