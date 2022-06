Sabrina Sato comenta sobre carta aberta de Klara Castanho: Me deu um nó, uma vontade de gritar

28/06/2022 | 12:10



Nó na garganta! Na última segunda-feira, dia 27, a apresentadora Sabrina Sato participou do programa Papo de Segunda, da GNT, e comentou sobre a carta aberta de Klara Castanho. Um dos participantes fixos da atração, Fábio Porchat começou o papo já citando o abuso sexual vivido pela atriz:

- Eu quero, na verdade, começar com um assunto horrível. A gente quer se solidarizar com a atriz Klara Castanho, que viu sua tragédia pessoal parar, por causa de uma fofoca, no tribunal da internet. Ela veio à público esclarecer que entregou a criança para adoção responsável. Além da violência física, ela continuou sendo exposta. A gente que a viu crescendo na TV sabe agora que ela é imensa de um jeito que não imaginávamos.

Logo em seguida, Sabrina foi convidada a comentar sobre a publicação da jovem, onde Klara expôs o estupro e a gravidez indesejada.

- Foi uma sensação de impotência mesmo. No relato dela, ela conta que foi violentada pelo estuprador, depois pela imprensa, pela enfermeira e pelo médico. Até quando nós vamos continuar assim? Tudo o que diz respeito ao nosso corpo vai para a opinião pública. Eu até escrevi, mas acabei não postando para ela: que ninguém mais se sinta confortável para expor a privacidade dos outros nem julgar e o sofrimento que não viveram. É preciso respeitar a intimidade.

A apresentadora ainda contou que, após a manifestação de Klara, ela conversou com as amigas e houve uma roda de apoio em que elas abriram o coração:

- Estamos caladas há muito tempo. A gente tem que se unir. Por que dos homens não falam nada? A mulher dar o filho para a adoção todo mundo quer estar lá, mas com o homem nada.