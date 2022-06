Filho de Beckham faz piada com fala de Jaden Smith após encontro em desfile de moda

28/06/2022 | 12:10



Os famosos podem ser até diferentes de nós em muitos sentidos. Mas, bem lá no fundo, eles são mesmo gente como a gente! E quem nunca soltou aquela indireta publicamente para ver se a carapuça servia em alguém? Com as celebridades isso também acontece, só que esses momentos não passam despercebidos.

Logo após participar do desfile da grife Kenzo, na Paris Fashion Week com Jaden Smith, Romeo Beckham, filho de Victoria e David Beckham, publicou uma foto dentro de um carro e escreveu:

O que eu estava falando?.

Na mesma hora, o irmão Cruz Beckham comentou:

Você estava falando sobre o estado da política e da economia global.

O comentário foi uma alfinetada ao filho de Will Smith, fazendo referência a uma fala de Jaden que viralizou na web. Em entrevista ao canal do Youtube BigBoyTV, o ator disse que sempre foi mais próximo de pessoas mais velhas por seu interesse em política e economia.

Eu interagia mais com adultos do que com crianças da minha idade. Eu ficava tipo: Cara, meu Deus. Será que não podemos conversar agora sobre o estado da política e da economia global? Não podemos conversar sobre o meio ambiente? Não podemos falar de outras coisas?.

Romeu chegou até a responder o comentário do irmão com um emoji rindo, mas, logo em seguida, Cuz achou melhor apagar a brincadeira.