Salto nos preços do petróleo coloca Europa em situação insustentável, diz Macron

28/06/2022 | 12:01



O presidente da França, Emmanuel Macron, apelou nesta terça-feira, 28, a países produtores de petróleo que ampliem sua produção de forma a reduzir os preços globais da commodity, que vêm sendo impulsionados pela guerra na Ucrânia. Segundo ele, o salto nas cotações está colocando a Europa numa situação "insustentável".

Macron, que falou ao final de uma reunião de cúpula do G7 na Alemanha, elogiou discussões do grupo sobre estabelecer um teto para os preços do petróleo como "uma ideia muito boa", mas ressaltou que há "dificuldades técnicas". Ele acrescentou que, para ser eficaz, é crucial que um eventual acordo inclua todos os principais países compradores de petróleo.

Disse ainda que discutiu um possível aumento de oferta de petróleo com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e expressou esperanças de que o presidente dos EUA, Joe Biden, obtenha uma "resposta positiva" em negociações sobre o assunto em futura visita à Arábia Saudita.

Para o líder francês, produtores de petróleo têm uma "imensa responsabilidade, visto que dependemos deles de forma coletiva".

Macron também defendeu que a Europa expanda sua capacidade de processamento de gás natural liquefeito (GNU) e criticou movimentos especulativos de operadores de energia, classificando-os como "aproveitadores da guerra".