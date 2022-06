Para ministro das Comunicações, leilão do 5G se tornou 'case mundial'

28/06/2022 | 11:57



O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou nesta terça-feira, 28, que o leilão da tecnologia 5G, realizado no fim do ano passado, se tornou um "case mundial" e que "vários países" estão convidando o governo para conversar sobre o projeto. "Estão copiando o modelo. Foi o grande primeiro leilão de 5G não arrecadatório", disse Faria na abertura do Painel Telebrasil 2022.

Também em fala inicial no evento, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, afirmou que o setor de comunicações se aproxima de um momento de inflexão que só será superado com "esforço e dedicação conjunta".

Ele classificou como um desafio reposicionar o Estado e acompanhar a transformação digital a partir de uma estrutura governamental fragmentada. "A estrutura hoje é extremamente fragmentada para lidar com a economia digital (...) A fragmentação é ruim para sociedade. Como superar esse desafio de reposicionar o Estado no que diz respeito à economia e serviços digitais? Não tenho essa resposta, a Anatel não tem, mas tenho certeza de que a melhor resposta será a construída por todos nós", completou.