50 anos de BMW M GmbH: 10 dos modelos mais icônicos da marca

Da Redação

Do 33Giga



28/06/2022 | 11:55



Criada em 1972 para competir, a tecnologia e conhecimento da BMW Motorsport logo ultrapassaram as pistas. Rapidamente, chegaram aos modelos de rua, se tornando BMW M GmbH e deixando um legado que comemora seus 50 anos.

Depois de cinco décadas, é difícil escolher um modelo favorito dos amantes das quatro rodas. Por isso, a lista a seguir mostra dez carros que estão entre os preferidos dos dos fãs.

M1 (1978), homologação especial

Modelo criado em 1978 na supervisão de Giorgetto Giugiaro, o M1 nasceu para as competições de mais alto nível. Para sua homologação, era necessário que uma quantidade mínima de exemplares fosse produzida, resultando em 456 deles fabricados em três anos.

O motor do BMW M GmbH é o de seis cilindros em linha M88/1 com deslocamento de 3,5 litros, aprimorado pela BMW M, que rendia 277cv a 6.500rpm e 330Nm a 5.000rpm. Foi também o primeiro carro levado às ruas com o M em seu nome.

M3 E30 (1985), o primeiro de sua dinastia

A geração E30 da Série 3 do BMW M GmbH logo se tornou referência e a chegada de sua versão M foi divisora de águas. A dinastia que agora completa 37 anos em 2022 só comprova como o modelo é uma lenda.

O primeiro M3 também era voltado para a base de veículos de competição, especificamente para o Grupo A. Isso levou a empresa a optar por um motor de 2,3 litros, de 16 válvulas de quatro cilindros, o primeiro de uma série de 3 deste tipo. Até hoje, o modelo segue sendo destaque no quesito pilotagem.

Z3 M Coupé (1997), único em sua categoria

Apenas alguns gênios são incompreendidos em sua origem. Ao ser lançado, o Z3 Coupé da BMW M GmbH rompeu com uma série de padrões no final dos anos 90 e virou tendência com seu estilo de carroceria “Shooting Brake”, que prevalece até hoje.

Sua versão M é a mais cobiçada e isso não acontece à toa. Na sua época, apresentava alto desempenho com um tempo de 0-100km/h de 5,4s, graças ao motor de 321cv de 3,2 litros, de seis cilindros em linha e um diferencial traseiro autoblocante.

M5 E39 (1998), V8 aspirado e manual

Em 1998, a Série 5 da BMW seguia seu caminho incluindo seu primeiro e último motor V8 aspirado no lendário E39.

Era criado, então, uma M5 com aspecto simples, mas mecânica de automóveis esportivos. Com regulação variável das válvulas de admissão e escape, a potência do sedã era de até 400cv e podia acelerar de 0 a 100km/h em 4,8s, além de poder atingir velocidade máxima de 298km/h.

M3 CSL E46 (2003), “Coupé, Sports, Lightweight”

É difícil aprimorar algo tão perto da perfeição, mas, em 2003, a divisão M conseguiu fazê-lo. O BMW M3 CSL foi uma homenagem aos coupés mais leves das décadas de 1940 e 1950.

O modelo reduziu 110kg do peso padrão de M3, com 1.382kg, graças aos ajustes em sua construção. Além disso, o motor de 3,2 litros ganhou 17cv, totalizando 360cv, devido alterações na sua parte eletrônica e consumo.

Sua suspensão era feita sob medida, com a herança da corrida. A transmissão Sequencial M da BMW, com Drivelogic e M Track Mode completava o pacote para garantir a maior precisão e velocidade possíveis.

M5 E60 (2005), coração da Fórmula 1

Em 2005 foi lançado o M5 mais excepcional de todos. Com um motor herdado da Fórmula 1, o famoso V10 aspirado que girava até as 8.250rpm, o BMW M5 E60 foi o primeiro da divisão a ultrapassar os 500cv, chegando a 507cv. Sem dúvida, entre os fãs da marca, a sua versão mais amada é a M5 E61 Touring, cuja carroceria teve produção limitada.

M3 GTS (2010), estreitando a margem entre pista e rua

A única geração da M3 com um motor V8 foi a mesma que se despediu desse nome pelo seu design coupé em grande estilo, a M3 GTS. Era praticamente uma versão de corrida acessível a clientes BMW, da qual havia apenas 150 exemplares no belíssimo tom Fire Orange.

Aqui, o motor V8 cresceu de 4,0 para 4,4 litros, com uma potência de 450cv e 440Nm. Com esse conjunto, o modelo acelerava de 0-100km/h em 4,4s e tinha velocidade máxima de 305km/h.

1M Coupé (2010), o equilíbrio perfeito

Em 2010, a BMW entregava sua primeira M compacta, uma Série 1 com um motor de seis cilindros em linha e 3 litros Twin Power Turbo com 340cv e até 500Nm com a função de overboost.

A sua relação peso/potência era de apenas 4,4kg/cv, o que resultava no perfeito equilíbrio para a condução esportiva, que fez dele o rei dos coupés esportivos da época e até hoje um excelente carro esportivo; o melhor modelo de entrada da família M.

M2 CS (2019), o terror dos concorrentes

A saga M2 atingiu o seu auge com a versão CS, que teve grandes evoluções em relação aos seus antecessores se tornou um carro esportivo compacto radical e preciso, capaz de enfrentar rivais maiores e mais poderosos.

O veículo é equipado com câmbio manual de seis marchas e seu motor de 3,0 litros e seis cilindros em linha Twin Power Turbo ganhou 40cv, chegando a 450cv, entregues a 6.250rpm. Além disso, foi o primeiro M2 equipado com suspensão adaptativa e freios em carbono-cerâmica como opcional.

M4 CSL (2022), o M mais veloz em Nürburgring Nordschleife

Depois de quase 20 anos, voltam as siglas CSL para oferecer o melhor da BMW M da atualidade. O retorno foi feito pelo M4 CSL, que se tornou a BMW mais rápida na pista de Nürburgring Nordschleife, com o tempo de 7 minutos, 15 segundos e 677 milésimos.

Seguindo o padrão CSL, o M4 tem sua potência expandida para 550cv e seu peso reduzido em 100kg graças ao uso de fibra de carbono (CFRP) em diversos componentes. Além disso, sua suspensão rebaixada e ajustes especiais de tração garantem o máximo de controle nas pistas de corrida.