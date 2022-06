Mary Mara, atriz de 'Law & Order' e 'Dexter', morre aos 61 anos nos EUA

28/06/2022 | 11:21



A atriz norte-americana Mary Mara, que trabalhou nas séries Law & Order, Ray Donovan e Dexter, morreu aos 61 anos devido a um afogamento neste domingo, 26, no rio St. Lawrence, na cidade de Cape Vincente, em Nova York (EUA). De acordo com o site TMZ, ela estava fazendo uma visita para a irmã, que mora no local, e decidiu ir mergulhar no rio para se exercitar. Por volta das 8h, a polícia foi acionada por um possível afogamento e, quando chegou ao local, encontrou o corpo da atriz. Uma investigação preliminar não encontrou evidências de um crime. O corpo de Mary foi levado para o gabinete do médico-legal do condado de Jefferson para uma autópsia.