Neymar Jr. e Bruna Biancardi usam o mesmo look de festa junina

28/06/2022 | 11:10



Se tem uma coisa que mostra que um casal está em plena sintonia, é quando ele resolve combinar os looks. Não precisa necessariamente usar a mesma roupa, mas muitas vezes fazer com que elas combinem entre si. Mas se você pensa que isso é algo que rola apenas com os casais comuns, está muito enganado. No mundo dos famosos isso também é muito normal.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi, por exemplo, esbanjaram fofura ao aparecerem com o mesmo modelito de festa junina. Na última segunda-feira, dia 27, o jogador de futebol fez um baita arraial em sua mansão no Rio de Janeiro, que contou com vários famosos.

No entanto, o que chamou a atenção da web foi o look que ele escolheu para celebrar com o mozão: flanela xadrez em tons de bege, cinza e preto, com chapéus estilos para dar aquele toque final.