Milena Toscano e marido celebram primeiro aniversário do caçula: Que benção ganhamos nas nossas vidas

28/06/2022 | 11:10



Na noite da última segunda-feira, dia 27, Milena Toscano e o marido, Pedro Ozores, celebraram o aniversário de um ano de idade do filho caçula, Francisco. A festa, com tema de Toy Story, foi realizada em um buffet infantil localizado em São Paulo. O pequeno é o segundo filho do casal, que também são pais de João Pedro.

Ambos compartilharam nas redes sociais uma série de registros da celebração, que contou com o trabalho da organizadora de festas queridinha dos famosos, Andréa Guimarães. Nas fotos, o aniversariante surge fantasiado de Woody, formando uma duplinha perfeita com o mais velho, que estava vestido de Buzz Lightyear.

No dia em que o caçula completou um aninho, a mamãe-coruja fez uma publicação nas redes sociais se derretendo pelo pequeno, apelidado de Tico.

Tico, você já está fazendo um ano! E como esse ano foi intenso! Você é intenso! Em tudo! Nesse um ano você me mostrou que veio para balançar as estruturas da nossa família. Olha tudo com curiosidade, observa? manhoso, e quando quer alguma coisa grita! E como grita! Sabe o quer desde sempre! Quando aprendeu a engatinhar, aí que você mostrou ao que veio mesmo! Você é elétrico, animado? e já quer mexer e quebrar tudo!!!! Meu giraya! Só dorme de mãos dadas, parceiro, amigo! Parceiro da madrugada também?. Porque poxa, você realmente amaaaa a madrugada! Amaaaa um colo e tem o sorriso mais doce e cúmplice principalmente quando olha para o João! Aliás, que amor gigante vocês têm um pelo outro! Meu coração explode de orgulho quando vejo vocês juntos, unidos. Que benção ganhamos nas nossas vidas? Você! Que seu novo ciclo seja leve, abençoado, cheio de sorrisos e brincadeiras. Que suas novas descobertas sejam mágicas e surpreendentes. Te amo, meu Tico! Feliz Aniversario!

Pedro também usou a rede social para fazer uma homenagem ao filho.

Parabéns Tico, meu número dois, gênio forte, determinado. Papai já tem muito orgulho de você. Parabéns pelo seu primeiro aninho! Que Deus te ilumine sempre e que realize todos os seus sonhos! Papai te ama demais!