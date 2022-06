Infográfico: Brasil tem a internet mais cara do continente; Afeganistão, a mais lenta do mundo

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



28/06/2022 | 09:55



Com uma velocidade média entre os internautas de 90,16 Mbps, o Brasil é o 3º país com a internet mais rápida da América Latina. O país fica atrás do Chile e Uruguai.

É o que revela um estudo divulgado pelo CupomValido.com.br, plataforma de descontos online. Os dados utilizados foram da Speedtest e Statista sobre a velocidade de internet no mundo.

O destaque vai para o Chile com uma velocidade média de 197,59 Mpbs, que fica em primeiro lugar com a internet mais rápida da América Latina. O país também tem a primeira posição a nível mundial.

Quer saber a velocidade da sua internet? Use o medidor do 33Giga na reportagem Teste de velocidade: saiba fazer e como interpretar.

Internet mais rápida, mais lenta e mais: dados do acesso pelo mundo / Crédito da imagem: CupomValido.com

Os mais rápidos e os mais lentos

O Afeganistão é o país com a internet mais lenta do mundo, uma velocidade média de apenas 1,63 Mbps. Seguido de Cuba (1,91 Mbps), Turcomenistão (2,05 Mbps) e Iêmen (2,63 Mbps)

Ao considerar todos os países os países pesquisados, a velocidade média fica em 60,76 Mbps para o download.

O Brasil possui, na média, uma internet mais rápida que diversas nações desenvolvidas. Entre elas, Alemanha (71,58 Mbps), Reino Unido (62,55 Mbps), Itália (52,82 Mbps) e Austrália (51,42 Mbps).

Internet mais rápida, mais lenta e mais: dados do acesso pelo mundo / Crédito da imagem: CupomValido.com

Com relação ao custo, o Brasil fica na lanterna

Para descobrir o custo relativo da internet de acordo com poder de compra de cada país, o estudo realizou um ranking da quantidade de horas de trabalho necessário para adquirir o plano mais barato de internet em cada país.

Dentre os 110 países pesquisados, o Brasil ocupa a 78ª posição do ranking. São necessários 411 minutos (ou 6 horas e 51 minutos) de trabalho por mês, para o brasileiro pagar o plano de internet mais barato do país.

Israel é o primeiro país do ranking mundial, sendo necessário apenas 19 minutos de trabalho por mês.

Na ponta oposta, a Nigéria é o país que possui a internet mais cara do mundo. Os nigerianos precisam trabalhar 2.133 minutos (ou mais de 35 horas) por mês, e apesar disso, possuem uma das piores velocidades de banda larga dentre os 110 países pesquisados.