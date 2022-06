Música das Vogais: canção inédita da Galinha Pintadinha chega ao YouTube (e outros streamings)

Da Redação

Do 33Giga



28/06/2022 | 09:55



Os fãs da Popó mais famosa e amada dos últimos tempos já podem reservar os seus lugares em frente às telinhas para garantir muito aprendizado e diversão. O quinto single, que integra o álbum 5 da Galinha Pintadinha – Música das Vogais –, já chegou nas plataformas digitais e está disponível no YouTube e no Spotify.

Veja Galinha Pintadinha – Música das Vogais abaixo.

A mais nova canção segue o plano de lançamentos deste ano. O álbum 5 da personagem já é sucesso na internet. Para se ter uma ideia, somente no mês de abril o canal da Galinha Pintadinha no YouTube alcançou 22 milhões de espectadores. Repercussão que se deve justamente às músicas recém-lançadas.

Entre os sucessos do álbum, que somará um total de 14 singles, estão: Trem de Ferro, Papagaio Louro, Carneirinho, Carneirão e Circo das Galinhas.

“A inspiração para essa música veio da minha filha, acredita? Um dia eu estava com ela em uma consulta de fonoaudiologia e a escutei fazendo exercícios com as vogais e logo pensei: isso daria uma música boa para a criançada!”, destaca Marcos Luporini, sócio criador da Galinha Pintadinha. “Agora, a Música das Vogais também faz parte do universo de canções que são educativas e ao mesmo tempo lúdicas. Nessa música, as crianças são convidadas a fazerem uma linda viagem pelo mundo das vogais enquanto aprendem cantando.”

O single inédito também estará disponível nos streamings de áudio Deezer e Apple Music.