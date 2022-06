Sabrina Sato reencontra o ex, João Vicente de Castro, em entrevista ao Papo de Segunda

28/06/2022 | 09:10



Sabrina Sato e João Vicente de Castro são a prova de que dá sim para manter amizade após o fim do namoro. Na última segunda-feira, dia 27, a apresentadora participou do programa Papo de Segunda e posou sorridente ao lado do ex. Além de João, a atração é estrelada por Fábio Porchat, Emicida e Chico Bosco.

Nas redes sociais, o apresentador postou um clique ao lado de Sabrina e brincou na legenda:

Saia de segunda.

Sabrina, por sua vez, escreveu:

Foi demais! Obrigada pelo papo e gentileza, seus maravilhosos.

Sato e João namoraram de 2013 a 2015. Atualmente, ela está casada com o ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, de três anos de idade. No entanto, o carinho e a amizade permaneceram. Inclusive, quando Sabrina completou 41 anos de idade, João escreveu um textão se declarando para a amiga.

Mais um ano dessa mulher que muda a vida de todos que estão a sua volta. Transforma o mundo em mágica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir. Sabrina é bossa nova, samba, funk e rock. Sou grato e sempre serei a tudo que Sabrina me ensinou apenas sendo Sabrina. As dores do mundo ela combate com amor. Sabrina é uma força da natureza, dessas que não se controla, como um furacão, mas ao contrário desse, ela constrói tudo por onde passa, constrói laços, pontes, conforto. A rainha da vila é rainha, a rainha do Brasil a Rainha de todos nós que temos a honra de estar perto. Sabrina é um fenômeno que acontece de 1000 em 1000 anos e temos sorte de estar aqui pra assistir ela voar. Hoje é dia de celebrar Sabrina. Te admito, me orgulho e te amo.