Dr. Estranho e Umbrella Academy: veja os títulos mais populares nos serviços de streaming

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



28/06/2022 | 08:55



Buscador e agregador de conteúdo de streaming, JustWatch divulga, semanalmente para o 33Giga, os títulos mais populares nos streaming – em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e outros.

Os rankings abaixo foram montados de acordo com o interesse dos usuários brasileiros da ferramenta no período entre 20 a 26 de junho. Confira os títulos mais populares nos streaming de acordo com o JustWatch.

Títulos mais populares nos streaming

Filmes mais pesquisados na semana

Séries mais pesquisadas na semana

Para saber mais sobre a essencial JustWatch, leia a reportagem JustWatch encontra o filme que você deseja ver em diferentes streaming. Ela está disponível, gratuitamente, para Android, iOS, Fire TV Stick, na versão web.