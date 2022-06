Chris Flores revela que foi exposta ao perder bebê: - Foi traumatizante

28/06/2022 | 08:10



Abriu o jogo! Chris Flores foi uma das jornalistas que se posicionou sobre o caso de Klara Castanho. A apresentadora do Fofocalizando, programa exibido nas tardes do SBT, optou por dar sua opinião ao vivo. Segundo ela, usar desse assunto nas redes sociais para ganhar likes e engajamento é um absurdo.

Sem papas na língua, Chris começou chamando atenção do seu colega de palco, Matheus Baldi.

- Acho tudo muito lamentável. Fiquei triste e estou há dias sem dormir desde que tudo isso estourou (...) eu acho que sim, ele cometeu um erro. Independente da intenção dele, que ele já passou aqui, que foi a intenção de dar uma notícia, ele tinha as fontes dele, fez a apuração dele, acho que foi um erro no momento em que ele dá a notícia sem ter a certeza da gestação, para que a Klara e a assessora pudessem confirmar isso, iniciou.

E, continuou:

- Nesse tipo de caso, a gente não deve dar [a notícia] por uma questão de preservação da mulher, digo isso porque fui vítima também.

Mãe de Gabriel, Chris Flores revelou que infelizmente perdeu o segundo filho e teve a situação exposta pelo hospital:

- Além do meu filho Gabriel, eu tive uma segunda gestação (?), mas eu perdi esse bebê. E eu tive que fazer um exame pra saber como ele estava. Quando vou para o laboratório e faço o exame, também um profissional passa para uma pessoa que eu estava grávida e a pessoa me procura comemorando isso. Mas eu já estava com o feto morto dentro do meu útero. Eu estava de luto, estava triste naquele momento, e eu não queria que as pessoas soubessem disso, contou.

A jornalista então finalizou:

- Longe a minha situação do que a Klara passou, minha gravidez foi consentida, com meu marido. Mesmo assim, foi traumatizante, eu não gosto de expor esse tipo de coisa.