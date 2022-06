Sto.André reforça ações da saúde para síndrome gripal

As cidades do Grande ABC registraram, entre maio e junho, aumento de 116,4% nos casos de síndromes gripais e de 64,25% nos diagnósticos de Covid-19 entre moradores. O número de atendimentos para doenças respiratórias saltou de 19.016 em maio para 41.152 neste mês, até ontem. A quantidade de habitantes que testaram positivo para coronavírus cresceu de 16.478 para 27.066 confirmações no período. O levantamento não inclui Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que não forneceram dados.

De acordo com José Ribamar Branco, infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), a alta de casos é esperada para o inverno, período em que há maior concentração de pessoas, que ficam mais próximas, aumentando a disseminação de vírus aéreos.

Nesse cenário, o especialista considera válida a criação, pelos municípios, de estratégias diferenciadas para o atendimento dos moradores nas unidades de saúde. “Tivemos muitos problemas do acesso das pessoas com outras doenças no sistema de saúde devido à Covid-19. Existe uma necessidade de separação <CF51>(dos pacientes)</CF>. Vai muito da logística, da facilidade de acesso para população”, afirmou Branco.

ALTA NOS CASOS

Em Santo André, o número de casos de coronavírus subiu de 2.925 para 6.510, entre maio e junho. São Bernardo registrou 12.505 confirmações de Covid-19 em maio e 13.036 neste mês. São Caetano teve crescimento de 799 para 2.127 casos no período, enquanto Diadema registrou 977 resultados positivos em maio e 2.635 em junho. Mauá apontou a maior variação, com 249 casos em maio e 2.758 até ontem.

No período, as cidades também tiveram aumento da demanda por atendimentos de síndromes gripais. Em Santo André, foram 4.327 casos em maio e 9.506 em junho. São Bernardo registrou 3.793 atendimentos no último mês e 7.165 até a data de ontem.

Em São Caetano, 6.334 pessoas buscaram unidades de saúde em maio, enquanto, até ontem, foram 10.049. Diadema passou dos 2.877 casos no último mês para 5.016 em junho. Em Mauá, foram 1.685 atendimentos de síndromes gripais em maio e, até a data de ontem, 9.416 casos registrados nas unidades de saúde da cidade.