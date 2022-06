Sampaio Corrêa vence CSA em duelo direto e se afasta da degola na Série B

27/06/2022 | 22:25



O Sampaio Corrêa segue invicto no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, em um dos jogos que abriu a 15.ª rodada, o time maranhense venceu o CSA por 2 a 0, em um duelo direto contra a zona de rebaixamento.

Gabriel Poveda e Ygor Catatau, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, marcaram os gols.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa se reabilitou após dois jogos sem vitória e agora aparece na nona colocação com 19 pontos, se afastando da degola e se aproximando da briga pelo acesso. Já o CSA não sabe o que é vencer há seis rodadas e aparece na 15.ª posição, podendo ir para a zona do descenso até o final da rodada, dependendo dos outros resultados. O Náutico, primeiro time dentro da zona de degola, tem 14.

O Sampaio Corrêa começou a partida fazendo jus ao fator casa, com mais posse de bola e dominando as jogadas ofensivas dos primeiros minutos. Depois de algumas boas tentativas, Ygor Catatau acertou a trave aos 33 minutos. O atacante aproveitou o cochilo da defesa adversária, ficou livre na área e chutou de perna esquerda, mas a bola beliscou o poste.

O CSA também respondeu com uma bola na trave. Aos 39 minutos, Rodrigo Rodrigues limpou a marcação e bateu rasteiro, de dentro da área, chegando com muito perigo. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa foi avassalador e marcou dois gols nos dez primeiros minutos, praticamente decretando a vitória. O primeiro saiu logo no primeiro minuto quando Rafael Vila recebeu na área e só escorou para o Gabriel Poveda, livre de marcação, mandar a bola para o fundo das redes, com um gol totalmente aberto.

Aos dez minutos foi a vez de Ygor Catatau deixar a sua marca. Ele aproveitou um chute de Gabriel Poveda, para desviar no meio do caminho e mandar a bola para o gol. A partir daí, o CSA se lançou ao ataque para pelo menos buscar o gol de honra, mas sem sucesso. Do outro lado, o Sampaio Corrêa apenas controlou o jogo e venceu mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira (01), o Sampaio Corrêa visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 19h. Já no sábado (02), o CSA encara o Londrina, no Estádio do Café, no norte do Paraná, às 11h da manhã.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 CSA

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira e Rafael Vila (Eloir); Ygor Catatau (Eron), Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Pimentinha (Maurício). Técnico: Léo Condé.

CSA - Marcelo Carné; Lucas Marques (Igor), Wellington Nascimento, Lucão e Diego Renan (Edson); Geovane, Giva Santos e Gabriel; Lucas Barcelos (Marco Túlio), Rodrigo Rodrigues (Yann Rolim) e Osvaldo (Bruno Mezenga). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Gabriel Poveda, a um, e Ygor Catatau, aos dez minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS Rafael Vila (Sampaio Corrêa) e Wellington Nascimento (CSA).

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).