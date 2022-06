Aos donos de postos

Do Diário do Grande ABC



Finalmente uma excelente medida vem em socorro do consumidor paulista, que havia tempos andava desesperado ante a política de reajuste absurdo de preços praticada pela Petrobras. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) determinou ontem a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide na gasolina, de 25% para 18%. O Estado é o primeiro a aplicar a lei que obriga a desoneração sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Com isso, a expectativa do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo de São Paulo, é que o preço médio do combustível caia R$ 0,48 nos postos. A ver.



Para que a medida surta o efeito esperado é importante que os donos de postos repassem a redução para os clientes – de preferência, com a mesma agilidade com que o fazem quando algum aumento é anunciado na refinaria. Seria interessante que agissem por iniciativa própria, cientes do impacto que o desconto terá no reaquecimento da economia nacional.



Rodrigo Garcia, todavia, parece estar desconfiado de que deve encontrar resistência dos empresários do setor, que poderiam aproveitar o momento para recompor as margens de lucro. Tanto que prometeu colocar os agentes do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) nas ruas para avaliar e divulgar os valores cobrados pelos postos de combustível em São Paulo. O objetivo, segundo declarou o tucano, é “informar o consumidor para que ele possa lutar pela expectativa de redução de preço da gasolina na bomba”.



Está correto o governador paulista, que, desde que assumiu a cadeira, substituindo João Doria (PSDB), tem se destacado pelo pulso firme que demonstra em questões de interesse social – assim como, aliás, age o presidente Jair Bolsonaro. Ambos deram mais uma demonstração inquestionável de preocupação com o andamento da economia brasileira, fazendo o que a sociedade deles esperava; aguarda-se, agora, que os donos de postos façam a deles. Pelo bem do País, do Estado e do Grande ABC!