Fernandinho diz estar realizado por voltar ao Athletico: 'Neguei várias ofertas'

27/06/2022 | 18:57



Após longos 17 anos no futebol europeu, o volante Fernandinho retornou ao clube que o revelou. O jogador foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira como reforço do Athletico-PR para a sequência da temporada. Ele foi recebido pelo próprio presidente Mario Celso Petraglia.

Aos 37 anos, Fernandinho diz estar realizando um sonho ao voltar para o clube rubro-negro e não escondeu a intenção de pendurar as chuteiras no Athletico. Além do time paranaense, o Santos tinha interesse no atleta, mas recuou ao saber do acerto entre as partes.

"Sem dúvida estou realizando um desejo pessoal, um sonho de voltar a vestir a camisa do Athletico. Estabelecer uma marca que encerrarei minha carreira jogando por apenas três clubes: dois na Europa e um no Brasil", disse Fernandinho.

Logo após deixar o Athletico, Fernandinho ficou de 2005 a 2013 no Shakhtar Donetsk, antes de se transformar em um dos pilares na ascensão do Manchester City no futebol inglês.

"Muito feliz, agradeço minha família, que me apoiou desde sempre nessa decisão. Não só o meu coração, mas o de todos nós acabou falando mais alto nesse momento. Tivemos inúmeras propostas, de vários clubes diferentes, do Brasil e de fora. Mas a decisão mais sensata foi voltar para casa e tentar entregar o meu melhor aqui no Athletico agora", completou.

No Athletico, Fernandinho reencontra um antigo treinador, Luiz Felipe Scolari. Eles trabalharam juntos na Copa do Mundo de 2014, quando o volante se transformou em um dos homens de confiança de Felipão. Inclusive, estando presente na derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

"Trabalhei com o Felipão na seleção, no Mundial. Foram 40 dias, um período muito intenso. Minha conversa com Felipão vai ser normal, tranquila, como os jogadores conversam com os treinadores. É uma satisfação trabalhar com ele novamente. Essa parceria tem tudo para dar certo", pontuou.

Fernandinho ainda destacou que é volante de origem, mas que está à disposição para ajudar em outros setores. Ele também lembrou que não chega para ser capitão, que o cargo precisa ser ocupado por mais de um jogador. Sobre sua estreia, citou:

"Fiz uma avaliação médica hoje, devo dar seguimento amanhã e depois. Devo treinar na semana que vem, fazendo uma mini pré-temporada, para ficar à disposição a partir do dia 18 (quando abre a janela de transferência)", finalizou.

Fernandinho vai acompanhar de perto o jogo entre Athletico e Libertad, a ser realizado nesta terça-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.