Prado, na Bahia, é um dos melhores locais para ver baleias-jubarte

A cidade de Prado, na Bahia, é um dos melhores lugares do mundo para ver baleias-jubarte. As gigantes, que viajam quatro mil quilômetros para se acasalar, parir e amamentar seus filhotes em águas brasileiras, podem ser observadas entre junho e outubro.

Prado permite ver baleias-jubarte

Prado fica na Costa das Baleias, região que também inclui Alcobaça, Caravelas, Itamaraju, Itanhém, Nova Viçosa, Mucuri, Teixeira de Freitas. A área é um santuário marítimo-ecológico, refúgio e berçário das jubartes.

A observação dos animais só pode ser feita de barco, por meio de passeios oferecidos pelas agências de turismo local. As embarcações partem de Prado, Cumuruxatiba e Corumbau. Alguns roteiros oferecem um passeio até o Arquipélago de Abrolhos, que fica a 75 km da costa baiana.

De acordo com o Instituto Baleia Jubarte, estima-se que a população das jubartes brasileiras seja de aproximadamente 20 mil animais. Com quase 16 metros de comprimento e 40 toneladas, as gigantes retornam para os mares antárticos para se alimentar durante o verão.

