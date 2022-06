Sport fecha com o técnico Lisca para a sequência da Série B do Brasileirão

27/06/2022 | 16:00



Primeira opção desde que Gilmar Dal Pozzo foi demitido, no último domingo, Lisca aceitou a proposta feita pela diretoria e será o treinador do Sport na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem clube desde que deixou o Vasco em setembro do ano passado depois de somente 12 jogos, Lisca chegou a ser procurado pela diretoria rubro-negra no início de 2022, mas optou por esperar uma proposta de fora do País, o que acabou não acontecendo.

O treinador de 49 anos é aguardado em Recife na quarta-feira para iniciar os trabalhos visando o jogo de domingo, contra o Vasco, no Rio. Nesta terça, o auxiliar fixo César Lucena comanda o Sport diante do Cruzeiro, no Mineirão.

Ex-Náutico, América-MG, Ceará, Criciúma, Guarani, Paraná, Internacional, Juventude e Chapecoense, entre outros, Lisca vai ter a missão de recolocar o Sport na elite do Campeonato Brasileiro.

Neste momento, o time pernambucano é o quinto colocado da Série B, com 21 pontos. São quatro jogos sem vitória, sendo três empates seguidos.