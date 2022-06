Festival Carnivoria acontecerá em julho no São Bernardo Plaza

Da Redação



27/06/2022 | 15:53





Festival Carnivoria, maior evento churrasqueiro do Brasil, acontecerá no São Bernardo Plaza nos dois primeiros finais de semana de julho -nos dias 02, 03, 09 e 10-, das 12h às 22h. Além das atrações gastronômicas, terão shows musicais nos quatro dias. A entrada será gratuita.



No festival, assadores famosos vão comandar as grelhas com cortes premium e diversos acompanhamentos. Ao todos, serão 10 estações, com costela de chão, Texas brisket e bife ancho, além de cervejas artesanais, drinks e sobremesas. O espaço contará com comidas típicas de Festa Julina.



“O São Bernardo Plaza é um espaço para toda a família e nós prezamos por proporcionar experiências que resultem em bons momentos e memórias. O Carnivoria é um festival gastronômico e cultural e conversa com o que queremos trazer para os nossos clientes. Essa é a segunda vez que recebemos o evento e acreditamos que será um sucesso, como foi a primeira edição”, explica Monica Dalostto, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza.



O evento será realizado no estacionamento do empreendimento e contará com bandas premiadas nos dois finais de semana, como U2 Cover, Bon Jovi Cover, Kiss Cover Brasil, Alecrim de Tabuleiro, entre outras. Além do entretenimento musical para os adultos, o espaço contará também com espaços kids e pet.

"Retornamos a São Bernardo do Campo com a melhor experiência gastronômica e cultural para todas as idades. Além de inovarmos nesta edição, o evento ocorrerá em dois fins de semana com o tema de festa junina", afirma Henrique Okuda, idealizador do Festival Carnivoria.



No mesmo local, haverá o Jump Around, castelo inflável de 2.500 m², que estará no estacionamento do shopping até o dia 14 de agosto. Os visitantes também podem contribuir com a Campanha do Agasalho na entrada do evento. A arrecadação de agasalhos, meias e cobertores será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade da cidade.