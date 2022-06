Após vídeo polêmico de Paulo André, Arthur Aguiar se pronuncia: Quem ganhou o BBB22 foi eu

27/06/2022 | 15:10



Mais uma polêmica envolvendo Arthur Aguiar e Paulo André. Recentemente, um vídeo do atleta começou a rodar pelas redes sociais. Na imagem, P.A. aparece no palco com um rapper quando o cantor faz uma rima debochando da vitória de Arthur no BBB22.

A questão é que muitas pessoas tiveram a impressão de que Paulo comemorou ao ouvir o trecho da música e isso acabou causando a maior polêmica entre a padaria - fãs de Aguiar.

Nas redes sociais, o atleta decidiu se pronunciar sobre o assunto e negou que tenha comemorado.

- Algumas pessoas estão me confundindo com o rapaz que ta na frente do vídeo comemorando, mas eu sou o cara que ta no fundo. E no momento que o rapper faz a rima, eu já olho pro lado e falo pro meu amigo: Vai dar ruim. A conta vai cair pra cima de mim. Mas eu não tenho poder, muito menos o que as pessoas falam e fazem. Eu tenho controle sobre o que eu falo e faço.

Em um outro Storie, ele continua:

Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim! Eu nunca desmereci vitória de ninguém. Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade, é não desmerecer ninguém seja lá o que for, muito menos a vitória de outra pessoa

Por sua vez, Arthur Aguiar também se pronunciou sobre a polêmica. Desconsiderando a explicação de Paulo André, o ator apenas pediu para que seus fãs parecessem de atacar o atleta e sua família nas redes sociais.

- Não vou fingir que não vi, to sabendo o que rolou do vídeo. Mas eu quero falar uma coisa. Não adianta vocês ficarem falando, tentarem convencer essas outras pessoas. Cara, deixa falar, as pessoas podem achar e pensar o que elas quiserem. Só tem uma pessoa que ganhou o BBB22, e essa pessoa que ganhou, ganhou graças à vocês, às pessoas que votaram. Deixa as pessoas falarem, não vai mudar nada na minha vida. Se elas acham que outra pessoa deveria ganhar, é a opinião delas e está tudo bem. Não muda o resultado, já acabou o programa, está tudo certo, já teve o vencedor. Tá lá marcado na história. Vencedor do BBB22: Arthur Aguiar.

