Sock Suckers: SCRUFF lança série de comédia no YouTube

27/06/2022 | 14:55



Fundado em 2010 nos Estados Unidos e hoje presente em 180 países e 6 continentes, o app de relacionamento SCRUFF lançou sua nova série original de comédia, com transmissão em seu canal no YouTube.

Trata-se de Sock Suckers, série escrita e dirigida por Ginger Johnson, com produção de Rob Rutt, que traz as aventuras nos bastidores do Socksucker Studios, um estúdio pornô muito original liderado por Randy Socksucker (dublado pelo comediante Drew Droege), sua namorada Friday Vivienne Quim (dublado pela drag queen Meatball) e a estrela em ascensão Chase Heelman (Tony Talks), puppets com vozes de drag queens, comediantes e artistas pornôs reais.

Originalmente em inglês, a Sock Suckers não foi traduzida, mas os Woofers – como são chamados os usuários do app – podem acionar a legenda automática em português, disponibilizada pelo YouTube. São 10 episódios, com lançamentos semanais, divulgados no Instagram do SCRUFF Brasil e no Gayblog. Os primeiros sete já estão disponíveis no canal oficial do SCRUFF no YouTube.

OMG, I’m Hairy! é o primeiro, onde uma das maiores estrelas da Sock Sucker Studios tem um problema inesperado. Randy e Viv tentam desesperadamente consertá-lo, mas conseguirão a tempo? O convidado especial é o modelo e performer gay Gabriel Cross.

No segundo episódio, Boyfriend Trouble, quando um artista, interpretado pelo ator e escritor pornô gay Ty Mitchell, desiste de uma filmagem devido ao seu novo relacionamento, Randy e Viv precisam tomar medidas drásticas. Como eles podem mudar sua mente? A nova piscina para crianças permanecerá sem uso?

Product Placement é o título do terceiro, onde o superstar Chase Heelman está filmando seu primeiro comercial para o lubrificante Horse Power. Infelizmente as coisas não saem conforme o planejado. Poderia estar relacionado ao fato de que o lubrificante não foi testado para uso seguro? Os convidados do episódio são Tony Talks, persona criada pelo comediante Antonio Baldwin, e a atriz e modelo pornô Rebecca More.

O comediante, escritor e ator Gabe Gonzalez é o convidado especial de Blog Standart, o quarto episódio de Sock Suckers, no qual a gerente do estúdio Viv contrata um escritor, Rich Relations, para atualizar seus conceitos de vídeos, que não tem dado muito certo. Randy odeia as novas ideias. Conseguirá Rich convencê-lo?

No quinto episódio, Who Likes Chicken?, Randy organiza uma grande festa para impressionar os acionistas da Sock Sucker Studios. Viv planeja cada detalhe e a festa é perfeita. Até que um bando de drag queens aparece e atrapalha tudo. A festa de Randy está prestes a se tornar um desastre. Viv pode salvar o dia? Participação especial de um time de estrelas gays: Drew Droege e Meatball, Myra Dubois, draq queen interpretada por Gareth Joyner, o comediante Daniel-Ryan Spaulding, Tony Talks e as estrelas pornôs Skyy Knox e Ty Mitchell.

O megastar Lance Blastercheese teve mais voltas do que Cher. No sexto episódio, Comeback Queen, desesperado por um vídeo de sucesso, Randy convence Lance a sair da aposentadoria (novamente) para se apresentar com a atual estrela de estúdio, Chase Heelman. Lance poderá consertar o cano entupido de Chase? Com Drew Drogue, Daniel-Ryan Spaulding and Tony Talks

Um desastre acontece no sétimo episódio, Studio 13, com um surto de chatos no Sock Suckers Studio. Quem você chamaria, antes que os chatos infestem mais uma estrela? Hank Nutbuster, extraordinário mestre de limpeza. Com Daniel-Ryan Spaulding, Tony Talks, Meatball e a convidada especial Lavinia.