GameMaker: tutorial ensina a criar um jogo em 30 minutos

Da Redação

Do 33Giga



27/06/2022 | 14:55



O GameMaker anunciou seu novo tutorial para ensinar gamers e programadores independentes a fazerem o seu primeiro jogo. O manual, que foi feito inteiramente em português, está disponível em um vídeo e um guia escrito em GML Code e ajuda o usuário a criar um game em cerca de 30 minutos.

A intenção é tornar o GameMaker mais acessível aos usuários que não falam inglês. O tutorial foi criado pelo desenvolvedor de jogos e ganhador brasileiro do #NoticeMe Game Jam, o Guselect. O seu jogo de plataforma de quebra-cabeça 2D, o Moonleap, venceu a competição com milhares de votos do público, em abril.

Veja abaixo.

De acordo com Russell Kay, chefe do GameMaker, a popularidade da plataforma aumentou entre os desenvolvedores de jogos brasileiros nos últimos anos. “O Brasil vive um boom de games indie, com milhares de pessoas baixando motores de jogos e dando vida às suas ideias, alimentando a revolução indie do país”.

Somente entre 2019 e 2021, o número de novos usuários brasileiros da plataforma aumentou em 65% e a quantidade de projetos exportados por desenvolvedores de jogos do Brasil aumentou em 63%. A nação é, inclusive, a terceira que mais faz downloads do GameMaker do mundo, atrás apenas dos EUA e do Reino Unido.

Os brasileiros também estão consistentemente entre os três principais usuários ativos mensais do estúdio de criação de games.

A ferramenta foi projetada para capacitar e ajudar o público a construir novos jogos e ideias de protótipos da forma mais rápida e intuitiva possível, através de múltiplas plataformas. O GameMaker é ideal para quem deseja fazer jogos 2D ou 3D e vem com uma série de ferramentas, como um editor de imagens completo para você criar os seus próprios “sprites”.

Você pode até importar imagens que você fez em um editor externo, incluindo Spine, animações de esqueleto e arquivos vetoriais em SWF formato e ainda personalizar o IDE, de acordo com as suas necessidades.

GameMaker

O GameMaker (anteriormente chamado de GameMaker Studio 2) é a tecnologia de desenvolvimento de jogos multiplataforma mais rápida e amigável que existe.

O GameMaker foi completamente redesenvolvido com usabilidade e eficiência em seu núcleo, permitindo que artistas e criadores de jogos façam games em uma única base de código e os publiquem para serem executados nativamente em várias plataformas, incluindo Android, iOS, HTML5, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, área de trabalho do Windows, OS X, Ubuntu e Windows UWP.

A família de produtos é oferecida pela YoYo Games, uma subsidiária integral da Opera. O GameMaker foi baixado mais de 10 milhões de vezes desde 2012. A equipe por trás dele está sediada em Dundee, na Escócia. A GameMaker foi adquirida pela Opera em janeiro de 2021.