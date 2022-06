Após roubar na região, homem é preso na Praia Grande

Da Redação



27/06/2022 | 14:40



PMs prenderam neste domingo (27) uma pessoa após passagem por um radar na Praia Grande, na baixada santista. A equipe do 45° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) estava em patrulhamento pelo bairro Tude de Bastos, quando receberam o chamado sobre um veículo, um Prisma Branco, que havia sido usado em uma ação criminosa no dia anterior (26) na região do Grande ABC.

Diante das informações obtiveram êxito em abordar o carro, após busca no carro, foi encontrado uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de uma mulher. Com auxílio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) confirmou-se que o motorista havia roubado o veículo, depois de agredir e ameaçar a mulher dona do documento, no Grande ABC. O suspeito havia levado também a bolsa, carteira, dinheiro, e cartões, além do próprio documento.

O motorista e o veículo foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foram encaminhados para a Justiça. Os documentos e pertences da vítima foram apreendidos.