Polícia Militar captura procurado no centro de Diadema

27/06/2022



A Polícia Militar de Diadema realizou na manhã deste sábado (25), a captura de um homem procurado pelo latrocínio de um motorista de aplicativo na última semana.

Inicialmente os agentes foram realizar uma busca na residência da mãe do indivíduo que não obteve resultados, a mesma ainda informou aos policiais que estava sendo ameaçada por várias pessoas para que ela entregasse o seu filho para a justiça.

O criminoso foi encontrado durante patrulhamento na Rua São João, no centro de Diadema, onde a equipe do Comando Força Patrulha realizou a abordagem e a detenção do indivíduo. Durante a abordagem, o detido afirmou ser o autor do crime contra o motorista. A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de Diadema