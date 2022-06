Pressão de Belinda cai durante show e cantora se recusa a deixar o palco: Até eu desmaiar não vou sair

27/06/2022 | 14:10



Belinda passou por uma situação delicada durante sua apresentação no Machaca Fest. Enquanto estava no palco, a cantora começou a passar mal e sua pressão caiu. Segundo o site Milenio, a cantora precisou até sentar por alguns minutos para se recuperar.

- Estou me sentindo um pouco tonta, e não quero sair do palco, então até eu desmaiar não vou sair. Então me façam um favor, e cantem essa música para mim e vou ficar aqui com vocês, até me sentir um pouco melhor.

A artista explicou que estava sentindo os efeitos do longo voo que fez para chegar no festival.

- Quero que vocês saibam que vim diretamente de um voo de 15 horas para estar aqui com você porque eu amo vocês com todo o meu coração.