Atriz de Três é Demais é agredida por policial durante protesto a favor da legalização do aborto

27/06/2022 | 14:10



A atriz e ativista Jodie Sweetin, conhecida por ter participado do seriado Três é Demais, foi agredida por um policial durante um protesto a favor da legalização do aborto realizado em Los Angeles, na Califórnia. Em meio a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América de retirar o direito constitucional das mulheres ao aborto no país, a intérprete de Stephanie Tanner decidiu expressar sua indignação nas ruas.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais e foi compartilhado pela própria Jodie, é possível ver policiais formando uma barreira para impedir a passagem dos manifestantes. Logo no início do registro, dois oficiais aplicaram força e empurraram a atriz, que cai no chão. Em comunicado à revista People, o Departamento de Polícia de Los Angeles disse estar examinando o uso da força dos policiais mostrado nos vídeos.

O LAPD está ciente de um videoclipe de uma mulher sendo empurrada para o chão por policiais que não permitem que o grupo entre a pé e ultrapasse a rodovia 101. A força usada será avaliada de acordo com a política e o procedimento do LAPD.