Lucas Viana acaba em hospital por uso de cigarro eletrônico: -Estou pagando um preço altíssimo

27/06/2022 | 13:10



Lucas Viana usou as redes sociais para alertar sobre os perigos do uso de cigarro eletrônico. O vencedor de A Fazenda 11 precisou ser socorrido às pressas após apresentar falta de ar causada pelo aparelho. Em uma série de Stories no Instagram, ele contou como foi parar no hospital e ressaltou os malefícios do uso do vape aos seguidores.

- Eu estava em uma festa e de repente me faltou o ar de um jeito surreal. Parecia que estava tudo entupido, como se estivesse afogando. Fui socorrido, me deram um aparelhinho de oxigênio. Tudo isso aconteceu por conta de cigarro eletrônico, vape. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje, foi comigo, mas amanhã pode ser com você. Isso a partir de hoje não fará mais parte da minha vida. Fica o alerta aí, porque o negócio é sério. A sensação é que parece que você vai morrer.

O influenciador passou a madrugada na unidade de saúde, onde recebeu atendimento e realizou uma bateria de exames. No entanto, ele contou que ainda apresenta episódios de falta de ar e terá que passar com um cardiologista para identificar qualquer outra complicação ou alteração no coração.

- Estou pagando um preço altíssimo por não ter escutado amigos, não ter dado credibilidade nas matérias que saíram a respeito de vape e cigarro eletrônico. É o preço de ser teimoso. Fica aí a lição, se você faz algum uso de cigarro eletrônico, não espere chegar ao ponto de tomar esse susto enorme como eu estou tomando para decidir parar. Não vale a pena, já corte isso logo da sua vida.

E afirmou que agora terá mais cuidado com sua saúde:

- Vamos cuidar da saúde agora, que eles falaram que foi por pouco. Tão jovem, é o que eu mais escutava. Vou chegar em casa e jogar todos os meus vapes fora, não vai fazer mais parte da minha vida. Vou ter que cortar algumas coisas como energético, tem umas recomendações

Como prometido, o ex-A Fazenda chegou em casa e exibiu o momento em que ele pega uma caixa contendo sua coleção de cigarros eletrônicos e a joga na lata de lixo.