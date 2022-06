Rainha Elizabeth II faz primeira aparição pública na Escócia para a Cerimônia das Chaves

27/06/2022 | 13:10



Firme e forte! A Rainha Elizabeth, de 96 anos de idade, não aparecia publicamente desde o dia 22 de junho, quando se reuniu com a governadora de Nova Gales do Sul na Austrália, mas nesta segunda-feira, dia 27, ela apareceu toda sorridente em um traje azul claro para participar da semana de atividades da realeza na Escócia.

Como você já deve saber, a monarca está com problemas de mobilidade, por isso sua viagem para a semana de Holyrood foi anunciada apenas no último minuto. Ela foi fotografada ao lado da família no palácio Holyrood, em Edimburgo, na Escócia, para a cerimônia de entrega das chaves, no qual a Rainha recebe as chaves da cidade para mantê-las em segurança para os oficiais eleitos. A Rainha Elizabeth compareceu com o filho mais novo, Edward e sua esposa, Sophie, e pode ser representada pelo príncipe Charles, de 73 anos de idade, em alguns outros compromissos na Escócia.

Apesar de suas dificuldades de mobilidade e problemas de saúde, a monarca parece estar desafiando a opinião dos médicos e mesmo com com recomendações para não cavalgar mais, foi reportado que a Rainha voltou a praticar a atividade, é ela quem manda, né? Segundo informações do DailyMail, Elizabeth segunda, que é completamente apaixonada pelos cavalos, ganhou um pônei aos três anos de idade em 1929 e desde então é devota aos animais. Mesmo tendo completado 96 anos em abril, ela se mantém forte e não pretende abandonar a montaria tão cedo.

Temos um novo acessório para ser motivo de mais adoração, agora além da característica bolsinha, também iremos sempre ver a Rainha Elizabeth com a sua bengala, que a ajuda a andar de forma mais equilibrada pelos eventos. Fofa demais, né? Confira a seguir como foi a chegada da monarca no evento!