Cantor Tárik e namorada morrem vítimas de acidente de moto

27/06/2022 | 13:10



No último domingo, dia 26, morreu o cantor Tárik Lima aos 25 anos de idade. O artista, que estava ganhando sucesso com o ritmo bregafunk, sofreu um acidente de trânsito com a namorada na última sexta-feira, dia 24.

O casal estava em uma moto quando houve a colisão com um carro em João Pessoa, na Paraíba. Gabrielle Oliveira, que estava na garupa, morreu na hora. Tárik foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Na página oficial do Instagram, a equipe anunciou o velório do cantor e lamentou:

Com o luto dizemos adeus a quem parte, mostrando que jamais desaparecerá de nossos corações.