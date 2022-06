O que Estado espera do modelo de OSS?

Do Diário do Grande ABC



Muito se tem falado sobre avanços sociais que a Constituição de88 proporcionou.Dentre as conquistas se destaca a criação do SUS (Sistema Único de Saúde).Desafio de garantir acesso universal com integralidade a todos os brasileiros, em especial nesse período de pandemia, é prova disso. O Estado tem buscado enfrentar esse desafio se utilizando das ferramentas tradicionais da administração pública, que têm se mostrado insuficientes e inadequadas. Diante disso, modelos alternativos de gestão, dentre os quais se destaca o das OSSs (Organizações Sociais de Saúde), têm exercido papel fundamental na garantia da oferta de serviços de saúde. Por meio de parcerias entre o poder públicoe instituições filantrópicas, é possível oferecer SUS de alta eficiência e qualidade por meio dautilização de ferramentas privadas de gestão, permitindo maior agilidade na gestão de recursos humanos e na aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos.

Estas experiências têm apresentado ótimos resultados. No entanto, não significa alternativa simples e de fácil implementação. Não é sucesso garantido e muito menos solução mágica para problemas da gestão pública. A adoção desse modelo exige do ente público contratante a compreensão de que se trata de parceria eodesenvolvimento da capacidade de planejamento, contratação, monitoramento, controle e avaliação. Por outro lado, existem entidades privadas que não têm a dimensão da responsabilidade de, como OSS, assumir a gerência de unidade pública.

Mesmo onde temos excelentes resultados, a população não tem conhecimento dessas parcerias e alguns gestores públicos não divulgam nem a defendem. A parceria deve ser firmada por meio de contrato de gestão. Por meio desses instrumentos, as instituições têmmetas quantitativas e qualitativas a cumprir e trabalham em conformidade com as diretrizes estabelecidas diante das necessidades de saúdeloco regionais.Ao Estado cabe o repasse dos recursos para gestão da unidade, controlar e fiscalizar a atuação em relação às metas, produção e qualidade dos serviços prestados.

Para que isso ocorra de maneira eficaz, o poder público tem o dever de construir parcerias com organizações sérias e responsáveis, firmar contratos de gestão claros e transparentes, monitorar o trabalho executado e estabelecer metas assistenciais e de qualidade a serem cumpridas. Gestão eficiente, pautada pela transparência e integridade, é primordial para a concretizaçãodos princípiosdo SUS,deuniversalidade e integralidade, com garantia do acesso a serviços de saúde de qualidade. Afinal, não é isso que o Estado espera do modelo de OSS?

Renilson Rehem é secretário-geral e Flavio Deulefeu é presidente do Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde).

PALAVRA DO LEITOR

Candidato

Não sou de São Caetano, mas, se um candidato aqui de SãoBernardo, ainda que eu tenha afinidade política com ele, se lança a deputado para, depois, em dois anos, se alçar a candidato a prefeito, não voto nem antes nem depois (Paulo Pinheiro planeja sair a estadual e mira Prefeitura de São Caetano em 2024).

Joselenes Souza Santos do Facebook

Vacina a 40

Que adianta vacina se os hospitais de São Bernardo estão fechados para atender pacientes com Covid (Grande ABC libera quarta dose da vacina contraCovid ao público acima de 40 anos)? Enquanto isso, pessoas sofrem lá dentro sem um familiar por perto, sem atenção de médicos, que falam que vão ligar para os familiares para dar notícias e nunca ligam. Uma vez que ligam, informam de qualquer forma, sem se importar com o sofrimento do povo. Parabéns para você, pobre, que votou em Orlando Morando.

Mislene Ferreira do Facebook

Forças Armadas

Seria cômico se nãofosse trágico. Li neste Diário que o ministro da Defesa, o tal de Paulo Sérgio Nogueira, mandou ofício para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informando que vai indicar militares para fiscalização dasurnas eletrônicas na eleição de outubro (Política, dia 21). Como pode agir assim sabendo que as nossas Forças Armadas são apenas decorativas, não conseguem sequer proteger a nossa Floresta Amazônica contra a invasão de milicianos, traficantes, madeireiros, garimpeiros e assassinos? Não servem para nada e agora querem dar pitaco nasurnas eletrônicas e na eleição? Sinceramente, acho que as Forças Armadas deveriam receber tarefas para terem o que fazer. É muita ociosidade, o que acaba dando margem para esse tipo de comportamento aleatório.

Franco Moretson Santo André

Ministro

Será que esse ministro está sabendo que a cesta básica passou o valor do salário mínimo (Ministro da Defesa diz ao TSE que indicaránomes de militares para fiscalizar urnas)? Ou ele é igual ao (Eduardo) Pazzuello (ex-ministro da Saúde), que nem sabia que existia SUS (Sistema Único de Saúde) no País? Por que ele não vai lá falar com (Arthur) Lira (presidente daCâmara Federal) discutir 33 milhões de brasileiros passando fome?Comoeste presidente quer se reeleger?

Lizania Marangoni do Facebook

Juíza

Gente, as duas vidas devem ser protegidas (Juíza deixa caso de criança de 11 anos estuprada e impedida de fazer aborto). Todos concordamos que é situação absolutamente traumática e não há nada mais aterrorizante do que violência sexual contra crianças. É necessário ter muito zelo e misericórdia para dar suporte em momento desse. O fato é: precisamos salvar as duas vidas.Dois inocentes que não podem ser penalizados. Não existe aborto seguro.

Fernando Henrique Freire Machado do Facebook

Uma criança! – 1

Isso tudo é por causa de mãe que negligencia os filhos (Menina de 11 anos que foi estuprada realiza aborto, afirma Ministério Público Federal). Como pode mãe não ter visto isso acontecer? Botar filho no mundo é fácil, mas tem que ter acompanhamento até ser adulto responsável. Mas não é assim. Aí acontecem esses absurdos e ninguém tem que responder. Sim, a mãe tem que responder!

Noemia Fernandes do Facebook

Uma criança! – 2

Essa criança precisa também de acompanhamento psicológico e na saúde, continuar seus estudos e brincar como criança.E a família tem que proteger, fazer seu papel também. E não deixar que isto ocorra novamente.

Marilda De Oliveira Mendonça do Facebook

Volkswagen

Enquanto o Brasil não investir em tecnologia, universidades e pesquisas vai continuar dependente, e quem sofre sempre é o trabalhador (Volkswagen reduz jornada e salários por falta de peças). Mas estamos na contramão!Aqui virou terra de gado e desmatamento!

Geraldo Souza do Facebook

Cidade do risco

Essa Cidade da Criança de novo? Mais uma vez com problema (Crianças ficam presas em brinquedo no Parque Cidade da Criança)? Esses brinquedos velhos, sem manutenção, colocando a vida das crianças em risco, além de cobrarem os olhos da cara. Graças a Deus que as crianças saíram bem! Que a Justiça fiscalize esse parque. É isso. O primeiro parque, que foi orgulho de São Bernardo, hoje é um lixo. E de novo acidente lá! Cinquentão, já deu! Preço absurdo e tem água parada, (convite para a) dengue, no sítio e na selva. Isso a vigilância sanitária não vê, muito menos o alcaide.

Rosa Izq Lopez do Facebook

Polo petroquímico

Tem sido experiência horrível morar perto do polo petroquímico. Parece que nosúltimos meses ele tem emitido aindamais fumaça que o comum. No chão de casa acumula quase que diariamente uma poeira preta, o ar tem dias que fica com cheiro horrível, e nos dias em que o flare fica mais forte dá para sentir o calor. É problema grande nanossa qualidade de vida, afeta a nossa saúde, mas parece que a prefeitura de São Paulo, que já criou até CPI, se importa mais com isso que as prefeituras do Grande ABC. Até quando vamos fingir que nada está acontecendo?

Leonardo Rossatto Santo André