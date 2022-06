Klara Castanho recebe apoio de colegas após ter estupro e doação de bebê expostos

27/06/2022 | 12:19



Depois de ter a vida exposta na internet e divulgar em carta aberta dizendo que gerou um bebê após sofrer um estupro, a atriz Klara Castanho foi alvo de uma onda de solidariedade nas redes sociais. Muitos artistas, como Taís Araújo, Maísa Silva, Larissa Manoela, Antônio Fagundes e Giovanna Antonelli, enviaram mensagens de apoio à colega e mostraram indignação.

Na carta publicada no sábado dia 25, Klara, de 21 anos, explica que uma enfermeira ameaçou divulgar a informação sobre a entrega voluntária à adoção, prevista em lei, do bebê que gerou. Giovanna Antonelli, que atuou com Klara na novela Viver a Vida, pediu "desculpas" à atriz. "Sinto muito. Por tudo. Você teve todos os seus direitos violados. E nada disso pode impune. Todo o meu amor."

A atriz Larissa Manoela também confortou a colega: "Que apesar de toda maldade a gente ainda possa ter o presente de te ver sorrir", escreveu. Taís Araújo fez uma publicação com a foto de Klara e disse que precisava "acolher" a atriz. "A violência que sofreu e a sua dor tornaram-se públicas sem que fosse um desejo seu, sem que fosse garantido o seu direito à privacidade", escreveu.

O ator Antônio Fagundes afirmou em sua mensagem: "sinta-se abraçada e amparada por todos nós", disse. "Leve também um pouco de nossas forças para ser firme neste mundo tão difícil, machista e misógino".