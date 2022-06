José Loreto revela que avó não gostou de ver cliques do seu bumbum: - Para quê isso?

27/06/2022 | 12:10



Eita lasqueira! Durante participação no Domingão com Huck como jurado do Dança dos Famosos no último domingo, dia 26, José Loreto revelou detalhes sobre os bastidores de Pantanal e sobre as fotos em que aparece pelado. O ator, que já exibiu o bumbum algumas vezes nas redes sociais, explica que a região mato-grossense traz sensações únicas.

- São três meses longe de casa, com pouca internet, com os bichos e tal. A gente fica meio bicho, mais animalesco.

Ele conta que costuma aproveitar o tempo livre após as gravações para nadar sem roupa no rio.

- Dá vontade, vê aquela natureza, não tem ninguém olhando.

Também jurada, Rafa Kalimann ficou curiosa sobre os perigos das piranhas e José garantiu:

- Não tem perigo, os bichos respeitam a gente, pede licença.

Recentemente, o ator compartilhou um registro em que Guito, que interpreta o peão Tibério, aplica um chip de controle de insulina no bumbum do ator, que é portador de diabetes. Ele precisa realizar a troca a cada 15 dias e costuma aplicá-lo sozinho, mas desta vez recebeu a ajuda do colega de elenco.

- O Guito é um perigo, ele gravou isso e perguntou se podia postar, falei que podia no grupo, com 15 minutos estava em tudo quando era lugar. Mas eu achei até lugar, primeiro porque a bunda do homem, de dois amigos, não tem problema, a gente se sexualiza muito.

No entanto, a avó de José não gostou nem um pouco de ver as fotos do neto circulando na web.

- A minha avó me mandou uma mensagem: Para quê isso? E eu falei: Avó, é só uma bunda, qual o problema? A gente sexualiza tudo, vamos romper isso, dois amigos podem estar pelados, e abraçados, geralmente não, mas no Pantanal pode.

Após o Domingão exibir um registro publicado pelo ator no Instagram, em que ele e Jesuíta Barbosa aparecem pelados de costas no rio sendo possível ver o chip, Loreto garantiu não ser bunda gratuita.

- É um chip. Eu sou diabético, eu tenho um medidor de glicose que passa pelo celular, é uma modernidade do sensor de glicose. Geralmente se coloca no braço, é onde é indicado. Mas como a bunda é o lugar que eu menos mostro para os outros, até você botar isso no telão aí? E a foto tinha contraste, nem aparecia, vocês deram uma luz ali.

Por fim, o artista esclareceu que a diabetes não o impede de realizar atividades físicas.

- Eu não deixo de fazer nada, eu mergulho em mar profundo, faço trilha, sou faixa preta, competi, não deixo de fazer nada. Eu posso fazer tudo, posso até dançar igual à Vitória Strada, só vou precisar de mais tempo que vocês. Mas como uma pessoa pública, eu levanto essa bandeira, e tenho maior orgulho. [...] Diabetes não é um bicho de sete cabeças, gosto de levantar essa bandeira e me dá orgulho desmistificar o assunto. Desculpa pela bunda, vó!