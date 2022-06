Thalía anuncia a morte da avó e se declara: Você foi força até o último de seus dias

27/06/2022 | 12:11



Thalía e a atriz Laura Zapata estão em luto. A atriz e cantora anunciou a morte de Eva Mange, sua avó, e publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece com a matriarca da família, se declarando na legenda:

Minha avó, celebro sua bela passagem por esta terra. Você foi força até o último de seus dias. Um Titã imóvel, um Gladiador, um Pretoriano que lutou para se levantar até as últimas horas de sua vida. Sempre, contra todas as probabilidades. E você nos forjou guerreiros para enfrentar qualquer adversidade na vida. Você nos ensinou aquele senso de humor travesso e nos mostrou como resolver nossas emoções cantando e dançando. Voe livre para os braços de nosso Pai Abençoado. Sua filha também estará esperando por você! Você agora é uma alma preciosa livre, não há mais dor, não há mais tristeza, aquele corpo foi deixado para trás, agora você simplesmente É! Que Deus nosso Pai tenha você em seus braços Evita nossa. Aqui vamos comemorar sua vida maravilhosa minha avó linda, e você sempre estará perto da nossa vida. Te amo vovó. Te amo muito, muito, muito.

Já atriz Laura Zapata postou no Twitter uma imagem declarando a morte da avó e escreveu:

Minha querida avó já voou, Eva, boa viagem de volta à casa do Senhor, eu te amo e celebro sua nova vida...

Eva Mange tinha 104 anos de idade, tendo nascido em 21 de janeiro de 1918, em La Paz. Durante seus últimos anos de vida, Mange viveu em um asilo na Cidade do México. Em 2021, Zapata descobriu uma grande deterioração do estado de saúde de sua avó devido a falta de cuidado apropriado do asilo e a tirou do local. Em 2021, Eva passou por problemas de saúde, já que teve um derrame pleural e nove úlceras cutâneas.