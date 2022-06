Beth Goulart mostra detalhes do apartamento em que Paulo Goulart e Nicette Bruno viveram

27/06/2022 | 12:10



O termômetro da emoção explodiu! Pela primeira vez, Beth Goulart abriu as portas da residência onde os pais, Paulo Goulart e Nicette Bruno, passaram os últimos anos da vida e revelou detalhes do convívio do casal que permaneceu apaixonados ao longo de 60 anos de casamento. O cantinho dos atores é localizado em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, e permanece completamente preservado exatamente como era quando eles viveram no local.

Em conversa com o Domingo Espetacular, Beth não poupou palavras de carinho ao falar sobre a mãe:

- Nós tínhamos uma conexão de almas, minha mãe era minha melhor amiga. Tínhamos uma cumplicidade que foi aumentando com o tempo e as situações da vida.

Paulo Goulart morreu em 2014 enquanto Nicette Bruno partiu por conta da Covid-19 em 2020. Beth mora no Rio de Janeiro, mas gosta de visitar a antiga residência dos pais sempre que está em São Paulo. Durante a entrevista, ela se emocionou ao falar sobre as saudades que sente.

- Eu sinto muita falta desse convívio, dessa parceria. As vezes eu quero fazer um almoço ou viajar ou ir aoteatro e penso: A mamãe adoraria fazer isso comigo. Não dá muito para falar disso porque é difícil. Essa saudade da ausência do convívio é que é muito difícil. Poder beijar, abraçar, sentir o cheirinho. Essas coisinhas que confortam o coração.

Nos detalhes da decoração, é possível observar um pouco da alma do casal. O programa da Record TV exibiu imagens dos cômodos em que os dois aproveitaram a companhia um do outro. O escritório do apartamento é repleto de prêmios e reconhecimentos da carreira dos atores. Nos álbuns de fotos, encontra-se um arquivo rico que se mistura com a história da teledramaturgia brasileira.

- Essa convivência nesse espaço mágico do teatro foi muito forte para nós, comenta Beth.

A artista ainda revelou que os pais eram muito apaixonados.

- Papai acordava mamãe com café na cama. As vezes fazia comidinha para ela, papai era um gentleman. Foi realmente uma convivência de muito amor.

Na casa repleta de histórias e lembranças, uma foto de Nicette vestida de noiva chamou a atenção. A atriz se casou aos 21 anos de idade e, tempos mais tarde, ganhou um presente para lá de especial de um fã: uma boneca vestida com uma reprodução exata em miniatura do vestido rendado, de saia volumosa e mangas longas que usou no dia de seu casamento. Beth revelou que a mãe guardava o objeto com muito carinho.

- Olha que delicadeza. Ela guardava isso com tanto zelo, com tanta emoção. Foi um presente feito com tanta generosidade, carinho, sensibilidade, de preservar um momento tão importante na vida dela.

Mergulhada no luto, a filha do casal decidiu usar o escritório dos pais para escrever um livro que acaba de ser lançado. Na obra, que inicialmente seria escrita em parceria com Nicette, ela aplica suas palavras para confortar outros que partilham do mesmo sentimento.

- A minha mãe, que seria minha parceira, acabou virando tema do livro e eu dedico a ela e ao meu pai. Eu também falo muitos dos ensinamentos de meu pai. Na verdade, eu convido as pessoas a virem junto nesse processo que eu vivenciei, foi muito forte, transformador e que eu sei que muita gente esta passando nesse momento.

E Beth finalizou:

- Quem teve a chance de ver Nicette e Paulo Goulart em cena teve um presente da vida e nós tivemos esse presente durante toda a nossa vida.