Edi Rock fala sobre denúncia de abuso sexual: Ela sentou no meu colo então teve consentimento

27/06/2022 | 12:10



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, o cantor Edi Rock já havia se defendido sobre as acusações de estrupo feitas pela terapeuta Juliana Thaisa, os dois envolvidos contaram para a Record com exclusividade sobre o que teria acontecido na ocasião.

A história de ambos teve o mesmo início, eles teriam marcado um encontro no final da semana, mas o cantor teria aparecido dias antes, quando Juliana estava com a filha em seu apartamento, nesse ponto, a narração se torna um pouco distinta para ambos. Edi nega que tenha usado algum tipo de entorpecente, mas a influenciadora acredita que ele estava sob a influencia de alguma substância ilícita.

Eles teriam se encontrado rapidamente na casa de Juliana, e na hora da despedida, quando a filhinha da sexóloga já estava dormindo, é que o abuso teria começado.

- Ele me perguntou: Você me dá um abraço?, foi um abraço de tchau, eu não encostei o meu corpo nele. Eu encostei no meu braço, na hora que eu encostei, ele me puxou pela bunda, ele enfiou as duas mãos na minha bunda e ele me puxou, ele me encostou no corpo dele, algo que eu justamente já estava evitando, conta Juliana.

A terapeuta continuou seu relato enfatizando que na mesma hora ela expressou sua vontade de que Rock parasse com as tentativas, porém o cantor não teria parado e até chegou a empurrá-la para o banheiro que ficava na frente da porta de entrada do apartamento.

- Eu fiquei segurando a minha calça com uma mão e segurando o rosto dele com a outra, porque ele estava tentando me beijar.

Já segundo o relato de Edi Rock, ele conta que na verdade houve o consentimento por parte de Juliana:

- Ela sentou no meu colo e aí teve a aproximação e permissão, e a interação de um homem e uma mulher.

Porém ele continua, dizendo que algum tempo depois a influenciadora teria mudado de ideia e começou a fazer escândalo, segundo o cantor. Edi segue dizendo que não entendeu a situação no momento e pediu calma, enquanto a mulher ameaçava chamar a polícia.

- [Ela dizia] Não, não. Escândalo, que ia chamar a polícia, o porteiro, que era pra eu sair dali, que isso não se fazia e eu falava: Calma, mas o que aconteceu?, porque eu também não estava entendendo o que estava acontecendo.

O cantor do Racionais MC's segue se defendendo e dizendo que não seguiu com as ações que está sendo acusado por Juliana, ele diz que não insistiu na tentativa de uma relação sexual. Segundo a sexóloga, a polícia teria encontrado Edi com as calças abaixadas no carro, mas não há nenhum registro sobre as informações no inquérito da investigação que apoie essas acusações.