Simaria aposta em look transparente e curtíssimo

27/06/2022 | 12:10



Simaria não arrasa apenas nos palcos. Quase sempre a dupla de Simone também dá o que falar ao escolher seus looks. Exibindo o corpão, a cantora apareceu nas redes sociais com um modelito sensual. Apostando na transparência, Simaria surgiu no último domingo, dia 26, com um vestido curtíssimo e cheio de brilho, destacando as curvas.

Como estão biluxass e biluxoss? Uma noite de paz a vocês, escreveu na legenda.

Vale lembrar que a artista está afastada dos palcos para cuidar da saúde enquanto Simone segue sozinha com a agenda de shows da dupla sertaneja.