Ponte Preta anuncia dispensas do experiente zagueiro Fabrício e do meia Dodô

27/06/2022 | 11:40



A semana começou com novidades no Moisés Lucarelli. Na manhã desta segunda-feira, a diretoria da Ponte Preta anunciou as dispensas do zagueiro Fabrício e do meia Dodô. De acordo com o comunicado nas redes sociais, as rescisões dos contratos aconteceram "de maneira amigável e sem ônus para as partes".

Ex-Flamengo, Fluminense, Vasco e Guarani, Fabrício tem 32 anos e foi contratado no início de 2022. Criticado pelos torcedores, o zagueiro disputou 19 jogos e fez parte do elenco rebaixado para a Série A2 do Paulista.

Já Dodô, de 24 anos, foi emprestado pelo Nova Venécia-ES para a disputa da Série B do Brasileiro e entrou em campo apenas duas vezes, sendo a última delas no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, na semana passada.

Existe a possibilidade de outros jogadores serem liberados pela Ponte Preta nos próximos dias, já que reforços serão contratados na reabertura da janela de transferência, a partir do dia 18 de julho.

Na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, a Ponte Preta tem apenas 13 pontos em 14 jogos e tenta evitar a segunda queda na temporada. Nesta terça-feira, faz um confronto direto com o lanterna Vila Nova, em Goiânia.