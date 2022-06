Ludmilla representa Brasil e Kanye West faz aparição surpresa no BET Awards; confira tudo o que rolou na premiação!

27/06/2022 | 11:10



Avisa que são eles! A premiação BET Awards homenageia as performances negras na música, cinema, televisão e esportes que tiveram grandes impactos na cultura em 2021. O evento aconteceu no último domingo, dia 26, no Microsoft Theater na Califórnia, Estados Unidos, com Taraji P Henson apresentando a premiação, o evento foi marcado por vários artistas globais.

O Brasil estava mais do que bem representado pela cantora Ludmilla que simplesmente arrasou em um vestido pretinho, ela estava concorrendo como Melhor Artista Internacional, mas infelizmente não trouxe o prêmio para solo brasileiro e o deixou para a cantora Tems, da Nigéria.

E claro que se temos Kanye West na lista de convidados, podemos contar com alguma polêmica, e ele não decepcionou. O rapper apareceu completamente coberto para participar da homenagem ao amigo Sean Diddy Combs, o prêmio Lifetiem Achievement Award tem como ideia prestar tributo àqueles que moldam significativamente a cultura ao longo de suas carreiras, mas também foram líderes transformadores que inspiram consistentemente gerações, estabelecendo um verdadeiro padrão de excelência, segundo o BET.

Durante o discurso de Kanye ao amigo, ele agradeceu muito a amizade e parceria de Diddy e finalizou dizendo:

- Eu entrei em hiatus. Eu disse: Eu quero me declarar legalmente morto por um ano. Eu apenas quero ficar um pouco fora dos holofotes, mas Puff [Diddy] é muito persistente.

Confira a seguir todos os vencedores da noite!

Melhor Artista Feminina de R&B e POP

Ari Lennox

Chlöe

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan (VENCEU)

Mary J. Blige

Summer Walker

Melhor Artista Masculino R&B e POP

Blxst

Chris Brown

Giveon

Lucky Daye

The Weeknd (VENCEU)

Wizkid

Yung Bleu

Melhor Grupo

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak) (VENCEU

Chlöe X Halle

City Girls

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Young Dolph & Key Glock

Melhor Colaboração

Wizkid feat. Justin Bieber & Tems - Essence (VENCEU)

DJ Khaled fest. Lil Baby & Lil Durk - Every Chance I Get

Baby Keem & Kendrick Lamar - Family Ties

Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

Drake feat. Future & Young Thug - Way 2 Sexy

Bia feat. Nicki Minaj - Whole Lotta Money (Remix)

Melhor Artista Feminina de HIP HOP

Cardi B

Doja Cat

Latto

Megan Thee Stallion (VENCEU)

Nicki Minaj

Saweetie

Melhor Artista Masculino de HIP HOP

Drake

Future

J. Cole

Jack Harlow

Kanye West

Kendrick Lamar (VENCEU)

Lil Baby

Vídeo do Ano

Baby Keem & Kendrick Lamar - Family Ties

Chlöe - "Have Mercy"

Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

Ari Lennox - Pressure

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Smokin Out The Window (VENCEU)

Drake feat. Future & Young Thug - Way 2 Sexy

Diretor de Vídeo do Ano

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak (VENCEU)

Benny Boom

Beyoncé & Dikayl Rimmasch

Director X

Hype Williams

Missy Elliott

Melhor Artista Revelação

Baby Keem

Benny the Butcher

Latto (VENCEU)

Muni Long

Tems

Yung Bleu

Álbum do Ano

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - An Evening with Silk Sonic (VENCEU)

H.E.R. - Back of My Mind

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Drake - Certified Lover Boy

Kanye West - Donda

Jazmine Sullivan - Heaux Tales, Mo' Tales: The Deluxe

Doja Cat - Planet Her

Prêmio Dr. Bobby Jones Melhor Gospel/Inspirador

Marvin Sapp - All In Your Hands

Kanye West - Come to Life

Kelly Price - Grace

Fred Hammond - Hallelujah

H.E.R. & Tauren Wells - Hold Us Together (Hope Mix)

Elevation Worship & Maverick City Music - Jireh

Lil Baby X Kirk Franklin - We Win (VENCEU)

BET Her

Alicia Keys - Best of Me (Originals)

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous (VENCEU)

Chlöe - Have Mercy

Ari Lennox - Pressure

Jazmine Sullivan - Roster

Summer Walker & Ari Lennox - Unloyal

Doja Cat - Woman

Melhor Artista Internacional

Dave (Reino Unido)

Dinos (França)

Fally Ipupa (DRC)

Fireboy DML (Nigéria)

Little Simz (Reino Unido)

Ludmilla (Brasil)

Major League DJZ (África do Sul)

Tayc (França)

Tems (Nigeria) (VENCEU)

Melhor Filme

Candyman

King Richard (VENCEU)

Respect

Space Jam: A New Legacy

Summer of Soul

The Harder They Fall

Melhor Ator

Adrian Holmes - Bel Air

Anthony Anderson - Black-ish

Damson Idris - Snowfall

Denzel Washington - A Tragédia de Macbeth

Forest Whitaker - Respect / Godfather of Harlem

Jabari Banks - Bel Air

Sterling K. Brown - This Is Us

Will Smith - King Richard: Criando Campeãs (VENCEU)

Melhor Atriz

Aunjanue Ellis - King Richard: Criando Campeãs

Coco Jones - Bel Air

Issa Rae - Insecure

Jennifer Hudson - Respect

Mary J. Blige - Power Book II: Ghost

Queen Latifah - The Equalizer - A Protetora

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Regina King - Vingança e Castigo

Zendaya - Euphoria / Homem-Aranha: Sem volta para casa (VENCEU)

Jovem Estrela

Akira Akbar

Demi Singleton

Marsai Martin (VENCEU)

Miles Brown

Saniyya Sidney

Storm Reid

Atleta Femina do Ano

Brittney Griner

Candace Parker

Naomi Osaka (VENCEU)

Serena Williams

Sha'Carri Richardson

Simone Biles

Atleta Masculino do Ano

DAaron Donald

Bubba Wallace

Giannis Antetokounmpo

Ja Morant

LeBron James

Stephen Curry (VENCEU)