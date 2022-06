IRA! Folk: Nasi e Scandurra apresentam clássicos da banda paulistana

Da Redação



27/06/2022 | 11:07



O primeiro fim de semana de julho traz ao Sesc Santo André um clima de celebração, com a histórica marca de 40 anos de estrada de uma das mais queridas bandas de São Paulo: o IRA! Os shows acontecem na sexta, dia 1, às 21h, e no sábado, dia 2, às 20h. O guitarrista Scandurra e o vocalista Nasi, fundadores do grupo, estampam a sintonia e vigor que marcam a parceria que atravessa décadas, mantendo a mesma adrenalina juvenil e inquieta que só uma genuína banda de rock consegue preservar.

Show “IRA! Folk” - 40 anos de Estrada

A banda paulistana, foi criada em 11 de outubro de 1981, por músicos autointitulados “operários do rock”. Ao longo dos anos passou por algumas mudanças, mas manteve sempre preservado seu núcleo criador, com Nasi (vocal) e Scandurra (guitarra). Nos dias de hoje, os parceiros de palco se encontram mais maduros e experientes, afiados como nunca. O resultado são apresentações marcadas pela cumplicidade e vibração, que arrebatam plateias híbridas, formadas por fãs incondicionais e novos admiradores, em todos os locais por onde passam.

O IRA! de hoje realiza espetáculos onde a vibração e sintonia afloram naturalmente. A entrega ímpar e cheia de energia da dupla, ao desfilar os clássicos com a sempre estonteante e inexplicável sonoridade de guitarras, não deixa ninguém imune. No roteiro estão “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você”, “Tarde Vazia”, “Eu Quero Sempre Mais”, “Núcleo Base”, “O Girassol”, “Vida Passageira” e “Rubro Zorro”, entremeadas por outras pérolas que estão na memória afetiva de milhares de pessoas.

Edgard Scandurra

Músico canhoto e autodidata, toca com as cordas invertidas e é considerado um virtuose das guitarras. Produtor criativo, possui um autêntico gênio musical, uma marca registrada da banda.

Nasi

O enérgico, incansável e, às vezes, polêmico vocalista é um band leader nato. Dono de uma voz que o distingue onde quer que se apresente, transita com muita desenvoltura e carisma na cena do Pop e Rock Nacional.

O IRA! retornou aos palcos em 2014, depois que uma “hecatombe” quase a destruiu por completo na década anterior. Como a mitológica Fênix, ressurgiu, indomável e mais sólida do que nunca. Nada mais Rock´n´Roll do que se reinventar e resistir, fazendo o que se ama, pois IRA! é o que se sente.

O Teatro do Sesc Santo André opera, neste momento, com capacidade total de público. O uso de máscaras faciais como forma de contenção da Covid-19 é recomendado em todos os espaços da unidade e, principalmente, durante os espetáculos no teatro, por se tratar de ambiente fechado.

Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo tem ingressos marcados, que podem ser adquiridos online, pelo ?Portal Sesc SP, ou presencialmente nas bilheterias das unidades da Rede Sesc SP.

SERVIÇO

MÚSICA - SESC SANTO ANDRÉ

IRA! Folk – 40 anos de Estrada

Com Nasi e Scandurra

Dias: 1/7, sexta, às 21h, e 2/7, sábado, às 20h

Local: Teatro do Sesc Santo André

Classificação etária: 12 anos

Venda de Ingressos:?online?no?Portal Sesc SP a partir de terça-feira, às 14h, e presencial nas Bilheterias da Rede Sesc a partir de quarta-feira, às 17h.

Importante: a cada semana são disponibilizadas as vendas dos ingressos para os shows e espetáculos teatrais da semana seguinte.

Valores de Ingressos

R$40,00?- público geral. R$20,00?- categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente. R$12,00 - Credencial Plena?válida

Valor Estacionamento - Espetáculos

R$6,00?– portadores de Credencial Plena válida

R$11,00?– público geral

Sesc Santo André?- Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações:?(11) 4469-1200