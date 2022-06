Turquia vai discutir nesta segunda pedido de adesão de Suécia e Finlândia à Otan

27/06/2022 | 11:05



Autoridades da Turquia, Suécia e Finlândia deverão ter conversas em Bruxelas nesta segunda-feira (27) sobre os pedidos de filiação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) apresentados pelos dois países nórdicos, iniciativa que sofre oposição do governo turco.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, é contrário à entrada de finlandeses e suecos na Otan por seus supostos contatos com um grupo militante curdo e restrições à venda de armas para a Turquia.

Já nesta terça-feira (28), Erdogan terá um encontro com líderes da Suécia e da Finlândia e com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, segundo o porta-voz presidencial, Ibrahim Kalin, que foi citado pela agência de notícias estatal turca Anadolu. "A participação nessa cúpula não significa que recuaremos de nossa posição", afirmou Kalin, de acordo com a mídia estatal. Fonte: Dow Jones Newswires.