São Bernardo FC mantém invencibilidade no Brasileiro da Série D

Da Redação



27/06/2022 | 10:46



Já classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o São Bernardo FC chegou ontem à marca de 11 jogos sem perder e sem tomar gol na competição nacional. No Estádio José Liberatti, em Osasco, empatou por 0 a 0 com o Oeste.

O Tigre, que lidera o Grupo A-7, soma 23 pontos, quatro a mais que o Paraná, que está na segunda colocação.

O time do técnico Márcio Zanardi volta agora as suas atenções para o clássico contra o Santo André, sábado à tarde, diante de sua torcida, no Estádio 1º de Maio.

Se o ataque do Tigre passou em branco no duelo contra o Oeste, manteve-se a eficiência defensiva da equipe. Agora são 1.072 minutos sem que o goleiro Alex Alves seja vencido. A última vez que isso ocorreu foi contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

"Foi uma partida difícil, em um campo complicado para o nosso estilo de jogo. Tentamos, mas o goleiro deles fez boas defesas. É um ponto que foi somado e a gente continua com a invencibilidade e na liderança do grupo, que é o nosso objetivo", afirmou o goleiro Alex Alves.

Ele destacou ainda o empenho da equipe de São Bernardo e lembrou que o próximo confronto será o clássico do Grande ABC. "Temos um grande jogo pela frente, contra o Santo André, vamos trabalhar bem nesta semana para que possamos fazer uma boa partida e conquistar mais uma grande vitória", declarou o goleiro.

LANCES DO JOGO

O equilíbrio marcou o início da partida, com as duas equipes se esforçando para ir ao ataque. O Tigre, em situação mais tranquila, mostravase mais solto que o adversário, que vinha de derrota na rodada anterior para o Santo André. A vontade, entretanto, não foi sinônimo de grandes lances. As duas defesas se sobressaíram aos ataques e o resultado é que os jogadores foram para os vestiários, no intervalo, com o placar marcando 0 a 0. Na segunda etapa, a necessidade de vencer fez com que o Oeste se lançasse ao ataque. Mas o São Bernardo mostrou porque está há 11 jogos sem que seu goleiro seja vencido. Com uma defesa sólida, impediu que os adversários levassem perigo à meta defendida por Alex Alves. E assim o jogo se manteve sem alteração no placar até o apito final do juiz.