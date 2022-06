Guta Stresser sobre esclerose múltipla: - Fiquei com muito medo

27/06/2022 | 09:10



Na última semana, Guta Stresser revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla e recebeu inúmeras mensagens de carinho dos fãs e amigos nas redes sociais. Após a repercussão do assunto, a atriz conversou com o Domingo Espetacular, programa exibido na Record, e revelou que sentiu muito medo ao receber o diagnóstico.

- Mudou muita coisa, muita coisa. Depois que eu fui diagnosticada eu decidi esperar um tempo para abrir publicamente porque eu queria saber como estava caminhando a doença, se ela estava evoluindo rápido, se não estava, e isso eu só ia saber um ano depois.

Guta também relembrou os primeiros sintomas:

- Alguns anos eu tenho formigamento nas pontas dos pés e das mãos. Eu comecei a notar que eu estava com muita dificuldade, dificuldade em decorar sequencias.

Ao procurar o médico ela contou que sentiu medo de uma outra doença:

- Eu tive medo de ter Alzheimer, porque eu falava que estava com problemas estranhos, alteração de humor e as vezes eu esquecia palavras, e não são palavras difíceis.

Um anos após o diagnóstico, Guta garantiu que a doença está estacionada:

- Um ano depois eu posso dizer que o resultado foi bom, da segunda ressonância porque mostra que estacionou, era esse o resultado esperado. As lesões não desaparecem, não tem cura, mas elas podem estacionar e regredir.

O Fantástico, programa exibido na Rede Globo, também exibiu uma entrevista com a artista que contou outros detalhes sobre a doença, incluindo o alto valor dos remédios:

- São remédios raros, difíceis de encontrar e caros. É super importante que as pessoas saibam que não é porque eu sou a Guta Stresser que eu consegui o remédio do SUS que é caríssimo. Não!

No final, Guta falou com alegria que está voltando aos trabalhos:

- Quando eu pensei que nunca mais poderia trabalhar como atriz, eu pensei que não valia a pena mais viver. Que não valia a pena. Não tinha sentido para mim continuar a vida, mesmo. E saber que eu posso continuar trabalhando, sabe?, encerrou.