Conheça os destinos mais procurados para as férias de julho

A temporada de inverno e recesso escolar de meio de ano está se aproximando. Com isso, muitas pessoas já começaram a planejar suas viagens. De olho nesse cenário, a Booking.com realizou um levantamento de dados na plataforma para entender as preferências dos brasileiros e identificar os destinos mais procurados para as férias de julho.

Destinos mais procurados para as férias de julho

O estudo analisou os números de buscas realizadas por viajantes tupiniquins na segunda quinzena de abril (comparando 2019, antes da pandemia, com 2022), para estadias entre julho e agosto, e revelou os destinos que tiveram o maior crescimento em buscas no período. Os principais estão localizados nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do País, alternando entre cidades de praia, serra e interior, além de Salvador (BA), única capital presente no ranking.

“Uma pesquisa que realizamos recentemente mostrou que 84% dos brasileiros têm apreciado viagens domésticas mais do que esperavam. E a lista de destinos tendência mostra que os viajantes estão buscando conhecer lugares de diferentes regiões e culturas brasileiras”, conta Marco Sobrinho, Area Manager da Booking.com. “Nas regiões Sul e Sudeste, por exemplo, vemos um interesse por destinos conhecidos pelo polo cervejeiro, pelas vinícolas e belas paisagens naturais. Além disso, dois destinos do ranking, Pedra Azul e Bento Gonçalves, também integraram nossa lista de lugares mais acolhedores do Brasil em 2022”, completa.

Veja a lista completa dos lugares mais procurados para viajar nas férias de julho:

Salinópolis (PA) Ribeirão Preto (SP) Urubici (SC) São Roque (SP) Japaratinga (AL) São Miguel dos Milagres (AL) Atibaia (SP) Pedra Azul (ES) Bento Gonçalves (RS) Salvador (BA)

