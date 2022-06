Lugar à mesa

Do Diário do Grande ABC



27/06/2022



A nova visita do governador Rodrigo Garcia (PSDB) ao Grande ABC, a terceira em 15 dias, comprova de forma inequívoca a mudança no comportamento do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, com relação à região. Praticamente esquecidas nos três primeiros anos da atual gestão -­ João Doria, além de ignorar reiteradamente os pleitos locais, adiou o sonho do Metrô ao sepultar o projeto da Linha 18 - Bronze -, as sete cidades ganharam importância com a renúncia do titular. As reiteradas agendas regionais de Garcia, pré-candidato à reeleição, reparam erro conceitual. Bloco forte política e economicamente não pode ser ignorado pela administração estadual.

Recentemente, em entrevista concedida à Live do Diário, o presidente do PSDB em Santo André, Edson Salvo Melo, citou dado que parece ter escapado aos governadores anteriores. Parte significativa da hegemonia tucana em território bandeirante, que já dura 28 anos, deve ser atribuída ao Grande ABC, onde a sigla possui quatro dos sete prefeitos, sendo que três deles ­- Paulo Serra, Orlando Morando e José Auricchio Júnior ­- administram cidades que estão entre as 25 maiores do Estado. Ora, se a região tem peso na hora do voto, por que é excluída pela gestão subsequente? Está errado.

São muitos, ainda, os pleitos das sete cidades. Organizados sob o selo do Consórcio Intermunicipal, alguns desses desejos foram levados a Rodrigo Garcia, que tem ouvido as demandas e, na medida do possível, dado respostas. Vários pedidos, nas áreas da habitação, saúde e educação, viraram propostas e projetos já anunciados e com orçamento garantido.

Que em caso de reeleição, no pleito de outubro, Rodrigo Garcia não se esqueça do Grande ABC e mantenha a agenda de visitas e os constantes anúncios de investimentos nas sete cidades. A região precisa ser ouvida pelo Palácio dos Bandeirantes independentemente do calendário eleitoral. A força de seu povo e a pujança de sua economia justificam um olhar diferenciado pelo governador. A região faz por merecer um lugar permanente à mesa.