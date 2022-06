Estado libera pacote de investimentos de R$ 189 milhões para São Bernardo

Thaina Lana



27/06/2022 | 08:15



O governo estadual repassou a São Bernardo cerca de R$ 189,2 milhões para série de obras que contemplará diferentes setores da cidade, como urbanização, habitação, meio ambiente e mobilidade urbana. Entre os principais investimentos anunciados está a criação na cidade do maior AME (Ambulatório Médico de Especialidade) do Estado, obras do Viaduto Estaiado Robert Kennedy/Piraporinha e urbanização e revitalização ambiental do Núcleo Alvarenguinha.

O anúncio dos recursos ocorreu ontem (26), durante visita do governador Rodrigo Garcia (PSDB) a Arena Parque de Esportes, na estrada dos Alvarengas e, contou com a presença de grande público, além do prefeito Orlando Morando (PSDB), da deputada estadual e primeira-dama Carla Morando (PSDB), do atual secretário de Governo, Marcos Penido, secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, entre outras autoridades.

Para criação do AME de São Bernardo, que será alocado no antigo Pronto Socorro Central, o Paço irá reformar área de 5.000 metros quadrados na unidade de saúde e investirá R$ 20 milhões. Após a conclusão, o governo do Estado auxiliará no custeio da assistência à população da região. A previsão é que a obra tenha início ainda este ano e seja concluída no segundo semestre de 2023. O equipamento de saúde será a maior do Estado e oferecerá atendimento especializado, tratamento a pacientes com câncer e cirurgias de baixa complexidade.

"Vamos fazer em São Bernardo o AME mais desenvolvido, tecnológico e resolutivo do Estado. Será também o maior. A unidade de saúde que será instalada na cidade será cirúrgica, em que a pessoa chega de manhã, faz a cirurgia e sai à tarde. A iniciativa é mais uma medida para tentar diminuir as cirurgias eletivas que ficaram represadas durante a pandemia da Covid-19. Somente nas cidades do Grande ABC são mais de 70 mil pacientes aguardando para realizar os procedimentos", destacou Rodrigo Garcia durante o evento.

Além do novo AME, o antigo Pronto-Socorro Central também receberá a Rede Lucy Montoro. A Unidade de Reabilitação Física da Rede Lucy Montoro proverá atendimento a pessoas com deficiência, contando com equipes multidisciplinares, englobando profissionais médicos e de outras áreas da saúde.

MOBILIDADE URBANA

Outro importante anúncio realizado ontem foi liberação do início das obras para construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy. A principal função do elevado é servir de ligação direta entre os corredores Robert Kennedy, Couros e 31 de Março, interligando os bairros da região do Grande Alvarenga aos da Paulicéia, Taboão e Rudge Ramos, sem necessidade de transitar pela área central da cidade.

Com a nova interligação, haverá melhor distribuição no fluxo de veículos que utilizam a Avenida Fagundes de Oliveira, em Diadema, que constitui atualmente a única opção. O investimento estadual será de R$ 120 milhões, além de contrapartida da Prefeitura são-bernardense no valor de R$ 13,3 milhões. No total, a obra contará com recursos de R$ 133,3 milhões.

Com previsão de tráfego de 20 mil veículos por dia, o elevado terá 400 metros de extensão, com duas faixas de rolamento em cada sentido, além de passagem para pedestres.

Também será executado recapeamento asfáltico no trecho da Avenida Robert Kennedy para o acesso ao viaduto. A obra deverá gerar três mil empregos diretos e indiretos.

Revitalização do Alvarenguinha sai do papel

Demanda antiga dos moradores, o núcleo Alvarenguinha, às margens da Represa Billings, em São Bernardo, ganhará série intervenções estruturais que promete sanar problemas de habitação e mobilidade urbana do local. O processo de urbanização integrada engloba os núcleos Parque Ideal I e II, Novo Horizonte I e II, Parque dos Químicos, Nova América, Chácara e Cruzeiro do Sul. As melhorias devem beneficiar 5.000 moradores do entorno, em área de 48,5 hectares.

Para as obras, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) liberou R$ 69,2 milhões para urbanização e revitalização ambiental. O prazo para execução das intervenções é de até 15 meses contados a partir da data da assinatura do convênio ­ a licitação deverá publicada ainda nesta semana, conforme o afirmou o tucano.

O pacote de melhorias para a região prevê implantação de redes de água e esgoto, contenção de taludes, pavimentação e drenagem, canalização de córrego, construção de novas vias e paradas de ônibus, além de regularização fundiária dos lotes. Na parte de lazer, serão implementadas quadra poliesportiva, pista de caminhada, equipamentos de ginástica, pista de skate e prainha. A área também passará a contar com parque público, canteiros e hortas coletivas, plantio de árvores e mirante.

A urbanização e revitalização ambiental será realizada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em parceria com a Prefeitura de São Bernardo, por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano da Casa Paulista).

A CDHU fará o trabalho técnico social para a mobilização comunitária necessária para a implementação da intervenção. A Prefeitura de São Bernardo será responsável por disponibilizar o diagnóstico e conjunto de estudos para subsidiar os projetos e a licitação das obras pela CDHU. Também deverá elaborar os projetos básicos e executivos das obras a serem executadas pela, além de promover a regularização fundiária conforme aprovações urbanísticas e ambientais.